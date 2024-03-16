تعرف على شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة 1445

أعلنت مؤسسة عبد اللطيف جميل عن عدة شروط تخص تقسيط السيارات المستعملة، وجاء هذا استجابة لرغبة الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة من أجل امتلاك سيارات مستعملة تناسب الحالة المادية لهم وفي نفس الوقت بحالة جيدة، لذا إن كنت ترغب في تقسيط واحدة إليك أهم شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة.

شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات المستعملة

حددت مؤسسة عبد اللطيف جميل عن عدة شروط لتقسيط السيارات المستعملة، وتلك الشروط هي:

أن يكون الراغب في تقسيط السيارة يحصل على راتب شهري يتناسب مع دفعات القسط الخاص بالسيارة التي سيختارها.

بالنسبة للعاملين في القطاع العام لابد ألا يقل الراتب عن ألفين ريال سعودي.

وللعاملين في القطاع الخاص يجب ألا يقل الراتب عن 3500 ريال سعودي.

لا يحق لمن يقسط للحصول على سيارة مستعملة أن يقدم على تمويل جديد إلا بعد الانتهاء من التمويل القديم.

يوقع العميل على إقرار يلزم نفسه فيه بالسداد في المواعيد المحددة لدفع الأقساط.

الاستعلام عن أقساط السيارة المستعملة

الآن بعد التعرف على شروط عبد اللطيف جميل لتقسيط السيارات يمكنك الاستعلام عن أقساط السيارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع عبد اللطيف جميل لتجارة السيارات من هنا. بعدها عليك تسجيل الدخول إلى الموقع، وإن لم يكن لديك حساب قم بتسجيل حساب جديد. الآن عليك أن تدخل إلى حسابك وتبحث عن أيقونة “التحقق من الأقساط الباقية”. بعدها ستنتقل إلى صفحة جديدة فيها كافة البيانات الخاصة بسيارتك وكذلك الأقساط المتبقية والمستحقة، وقيمة كل دفعة منها.

جديرًا بالذكر أن نظام الدفع الخاص بالأقساط هو جزئي أو كلي، على أن يكون الحد الأدنى للقسط 500 ريال سعودي.