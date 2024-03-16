مشروع منزلي مربح .. طريقة تحضر الصابون السائل في المنزل من الألف إلى الياء

يعتبر الصابون السائل من أكثر مواد التنظيف التي تستخدمها ربات المنازل بكثرة وذلك ما دفعها للبحث عن طريقة عمل الصابون السائل في المنزل بهدف التوفير ويمكنكم بكل سهولة الآن إعداده في المنزل بأكثر من طريقة وبمكونات بسيطة غير مكلفة وسهلة الشراء من متاجر التنظيف فمن خلال موضوعنا التالي سنقدم إليك طريقة التحضير خطوة بخطوة.

طريقة عمل الصابون السائل في البيت بمواد كيميائية

في حال كنتم ترغبون في معرفة طرق عمل الصابون السائل لتوفير الميزانية والحصول على كمية أكبر إليكم المكونات:

400 جرام من حامض السلفونيك والذي يتواجد داخل محلات التنظيف.

3.5 لتر ماء.

40 جرام من حمض البوتاسيوم.

معلقة جلسرين.

زيت عطري، ولون صناعي حسب رغبتك.

وعاء زجاجي متين.

خطوات تحضير الصابون السائل

ضع 3 لتر ماء مع 40 جرام بوتاسيوم داخل وعاء زجاجي. حرك الماء حتي ذوبان البوتاسيوم بالكامل داخل المياه. الحصول على وعاء زجاجي آخر ويتم وضع فيها لترين من المياه بالإضافة إلي 400 جرام من حامض السلفونيك. مع تحريك الخليط حتى ذوبان الحمض داخل المياه. اترك الخليط جانبًا حتى يبرد. في حال برودة الخليط، يوضع خليط البوتاسيوم إلى السلفونيك بشكل بطيء مع التقليب للحصول على مزيج فعال. بعد وضع الخليط بالكامل والقيام بتقليبه للتماسك، يتم إضافة الجلسرين بقدر ملائم مع إضافة المادة العطرية المختارة، مع وضع اللون وتخزين الصابون في إناء زجاجي.

طريقة تحضير الصابون السائل ببقايا الصابون العادي

يمكنكم تجهيز الصابون السائل من خلال استخدام الصابون العادي بكل سهولة في المنزل فما عليكم سوى إحضار المكونات التالية:

زجاجة فارغة

قطع صلبة من بقايا الصابون

2 كوب خليط ليمون

ماء ساخن

مبشرة

علبة جلسرين

طريقة التحضير