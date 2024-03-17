مكدوس سوري على أصوله بأسهل طريقة ممكنة!

فمن منا لا يعشق الباذنجان المخلل، فهو نوع من المقبلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، يمكن أن يقدم في وجبة الإفطار بجانبه طبق من فلافل أو الفول، لكل دولة طريقة خاصة لتحضيره، تعتبر الطريقة السورية هي الأفضل، يطلق عليه هناك مكدوس السوري من أكثر الطرق اللذيذة في طعمها، فلا أحد يستطيع مقاومة طعمه ومذاقه، تتميز الطريقة السورية بسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت كبير ولا بذل مجهود، المعروف أن المطبخ السوري يقدم أشهى المقبلات ووصفات الطعام، لذلك سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير مكدوس الباذنجان السوري بخطوات بسيطة وسهلة للغاية.

أسهل طريقة لتحضير مكدوس الباذنجان السوري

المكدوس السوري أو كما يطلق عليه الشعب المصري الباذنجان المخلل من أكثر الوصفات التي تتميز بسهولة تحضيرها، يمكن أن يتم تحضيره بالعديد من الطرق، الطريقة السورية هي الأفضل والأشهر، يمكنك تحضيره بكل سهولة في المنزل كنوع من المخللات التي تقدم بجانب الوجبات، يساعد على فتح شهية كثيرا، سنعرض لكم أسهل طريقة له من خلال الخطوات التاليه:

المكونات:

كيلو باذنجان لا يتضمن على بذور.

كوب جوز أو عين جمل.

فصين من الثوم المهروس.

كوب ونصف زيت ذرة.

فلفل أحمر مهروس.

ملح.

طريقة التحضير:

يشبه المكدوس السوري في تحضيره إلى الطريقة المصرية قليل، لكن يختلف في وضع بعض الإضافات، المميز به أن مكوناته يوجد أغلبها في المنزل، وطريقة إعداده، هي كالآتي:

نقطع راس الباذنجان، ثم نقوم بغسل جيدا.

نحضر وعاء عميق، نضيف إليه كمية ملائمة من الماء، يترك على النار.

نضيف إليه الباذنجان، ثم يترك حتى ينضج.

نحضر مصفاة، ثم نقوم بتصفية الباذنجان به.

نقوم بصنع فتحات في الباذنجان، نضيف إليه الملح، ثم يترك لمدة 24 ساعة حتى يتشرب الملح.

نحضر وعاء، نضيف إليه الفلفل الأحمر، عين الجمل، الثوم، الشطة، الزيت.

نقلب جميع المكونات جيدا، نقوم بحشوها داخل الباذنجان.

نضيف زيت على الوجه، ثم يدخل إلى الثلاجة.

يمكنك تقديمه بجانب الكثير من الأكلات.

قدمنا لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير مكدوس الباذنجان السوري بخطوات بسيطة، قومى بتحضيره بتلك الطريقة، سوف ينال اعجاب عائلتك.