رمضان كريم! حان وقت إبداعك في المطبخ مع حلوى رمضان المفضلة: الكريم كراميل!

هلا علينا شهر رمضان المبارك، أتى علينا بالخير والبركة والسعادة، مع دخوله يحتار الكثير من ربات المنزل عن اختيار حلويات لكي يتم تقديمها إلى عائلتها كتحلية بعد وجبة الإفطار، يعتبر كريم كراميل من أكثر الوصفات التي يمكن تحضيرها في أقل وقت بمكونات يوجد أغلبها في المنزل، إضافة إلى أن يلائم تقديمها في التجمعات العائلية أو المناسبات السعيدة، يتميز بنكهة ومذاقة الخاص، لا أحد يستطيع مقاومة طعمه الرائع واللذيذ، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل بخطوات ثابتة ومضمونة وسهلة للغاية والطعم ولا أروع.

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل

كريم كراميل من أكثر الحلويات التي تشتهر بطعمها رائع ومذاقها الخاص، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأشخاص، يمكن أن تقدم في تلك الفترة بعد وجبة الإفطار بجانبها كوب من عصير السوبيا أو التمر الهندي، لا أحد قام بتجربة تلك الوصفة، إلا أصبحت من الوصفات المفضلة لديه، لذلك سنقدم لكم كيفية تحضيرها بكل سهولة من خلال فيما يلي:

المكونات:

ثلاث حبات البيض.

كوبين من الحليب.

½ كوب سكر.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من فانيليا.

4 ملاعق من السكر.

طريقة التحضير:

نقوم بتسخين الفرن على 200 درجة مئوية.

نحضر الخلاط الكهربائي، نضيف إليه السكر، البيض، اللبن، الفانيليا، الخل الأبيض، نخلط جميع المكونات جيدا حتى تصبح متجانسة.

نحضر وعاء، نضيف إليه 4 ملاعق من السكر، نضعهم على النار، يترك حتى يتغير لون السكر إلى البني.

ثم يسكب الكريم كراميل في قوالب، ثم تدخل القوالب إلى الفرن.

كيفية تحضير الكريم كراميل في البيت بطريقة أخرى