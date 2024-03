طريقة الحصول علي كوينز بيس Season 5 مجاناً تحميل بيس 150 ميغا

Pro Evolution Soccer، لعبة بيس الشهيرة بالاشراف من شركة Konami، اصدرت شركة كونامي نسخة كرة قدم رقمية في عالم افتراضي منعكس للواقع الملموس من الساحرة المستديرة وتكون اليوم الامسية في عالم بيس موبايل المعروفة باسم eFootball، بفعالية قوية ومبهرة مع وجود العديد من الجوائز والعروض مثل بكجات اسطورية وعقود ترشيح مميزة، يمكنك الان الدخول في عالم بيس موبايل وتحميلها من خلال متجر Google Play للهواتف المدعومة بنظام Android وكذلك هواتف iOS من شركة iPhone.

لعبة Pes mobile وتحديثات 2024

تكدست محركات البحث لمعرفة افضل واقوي عروض الترشيح الجديدة في عالم eFootball وكذلك التعاقدات المميزة مع امهر واقوي اللاعبين والنجوم.

ومن افضل عروض ومفاجات شركة Konami هو بدء حدث Further Bloster Your Team With Match Pass هذا الحدث المبهر الذي يتيح لك احصاء كل المباريات التي تم لعبها في هذا الموسم واستلام مكافات وهدايا حسب عدد المباريات الملعوبة، كما يمكنك استلام كوينز بيس الشهيرة Pes Coins والمزيد من الهدايا مثل برامج تدريب اللاعبين التي تزيد من نقاط كل لاعب، كذلك فرص استلام قدرات مهارية للاعبين بالاضافة الي دخولك علي سحب لاستلام نجوم اسطورية مجانية بعقد سنوي مع نجوم لامعين مثل اللاعب البرازيلي Neymar Jr وكذلك لاعب المان سيتي الشهير k.walker وغيرهم من اساطير الساحرة المستديرة.

طريقة الحصول علي كوينز بيس Season 5 مجاناً

يمكنك الان بعد تحديث الموسم الاخير المعروف باسم Season V The Dominant League يمكنك فتح اللعبة وتسجيل الدخول بها يومياً لاستلام ما يقرب من 200 كوينز اسبوعياً، وفتح اقوي واشهر بكجات البريمر ليج واستلام اسطع نجوم كرة القدم الرقمية داخل عالم Pes Mobile.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل 2024 للاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل من خلال منصة Google Play الشهيرة من خلال اتباع بعض الخطوات الاتية: