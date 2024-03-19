أبدات الموسم الخامس شوف تحديث اي فوتبول بيس كونامي تفجر إضافات للاعبين وبدجات خيالية تعرف عليها

حصرياً من شركة كونامي، لعبة بيس موبايل تعود باقوي العروض والتحديثات الجديدة الخاصة بالموسم الخامس Season 5 the dominant، العديد من عقود الترشيح والبكجات الاسطورية الشهيرة، بالاضافة الي كوينزات بيس المجانية التي ظهرت في الموسم الخامس على غير عادة شركة Konami الشهيرة، اصبح الان بامكان العديد من اللاعبين الاستفادة من كوينز بيس وشحن بكجات النجوم والاساطير واستغلال امهر واقوي النجوم مثل اللاعب Foden و Haland وكذلك نجوم الليفر مثل M.Salah و النجم الاسطوري الليو Messi وغيرهم من اساطير كرة القدم في عالم eFootball الكروي.

لعبة efootball بيس موبايل

في امسية كروية يمكنك انشاء فريق الاحلام الخاص بك وشراء العديد من محترفين كرة القدم، عن طريق بكجات النجوم وعقود الترشيح، تتيح لك كونامي فرصه انشاء فريق احلامك الخاص وذلك من خلال اللعب بفريق الناشئين حتي تتعاقد مع اقوي نجوم الكرة الكرة الغربية، وعلي هذه الوتيرة تقرر شركة Konami اصدار التحديث الخامس المعروف باسم تحديث الخميس باطلاق فعالية الذكاء الاصطناعي، وهو دوري جديد يمكنك من خلالة المشاركة بفريق الاحلام الخاص بك، حيث يمكنك المشاركة في الدوري ضد الذكاء الاصطناعي ولكن علي مستوي تقدمي واحترافي، حيث يكن الفوز في هذا الحدث للفريق الاسرع والامهر، نظراً لقوة الذكاء الاصطناعي فيجب عليك التمتع بالسرعه والمهارة لتحقيق الفوز واستلام العديد من جوائز الدوري مثل كوينز بيس وغيرها من جوائز مبهرة.

تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل المعروفة باسم Pro Evolution Soccer وذلك علي الهواتف الذكية مثل اندرويد و ايفون، ويمكنك تحميل اللعبة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية: