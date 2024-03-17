” الموظفين هيقعدوا في البيت ” الحكومة تعلن عن القوانين الجديدة لتخفيف أيام العمل.. هتشتغل 3 أيام وتريح 4 أيام لهذة الفئات

تستمر السلطات المصرية في الاهتمام في السعي لرفاهية المواطنين، غير أنها قد أقرت مؤخرا قوانين جديدة تهدف لتنظيم ساعات العمل للعاملين في الهيئات والإدارات الحكومية المتنوعة بالدولة و الاقتراحات المقدمة تشير إلى تقليص أيام العمل إلى ثلاثة أسبوعيًا في حالات معينة، يعقبها ثلاثة أيام للراحة بهدف تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين هؤلاء فيما يطبق هذا التعديل على فئات معينة دون غيرها.

‏شروط الحصول امتيازات تخفيض ساعات العمل

‏هناك بعض الشروط التي وضعتها الحكومة حتى يتمكن من الموظف من العمل فقط لمدة ثلاث أيام في الأسبوع والراحة لمدة ثلاثة أيام الأخرى.

ولكي يتمكن الموظف من الحصول على هذه الامتيازات لابد أن يعرف أنه سوف يتنازل عن بعض الحقوق الخاصة به في العمل وسوف تكون النسبة الخاصة بالتنازل 65%.

حيث أنه سوف يتنازل عن 65% من المستحقات الكلية الخاصة بالعمل سواء الأجازات بمختلف أنواعها أو الراتب.

‏تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54