اعمليها في بيتك أرخص… طريقة عمل صوابع زينب بجوز الهند زي المحلات من غير فلوس كتيرة

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة، في سفرات رمضان نهتم بالأصناف المختلفة وأكثرها الحلويات ومنها الأهم صوابع زينب وتختلف في طريقتها عن الحلويات الأخرى لأنها مقرمشة ولذيذة ولكن هشة في نفس الوقت وللمزيد من المعلومات تابعونا.

مكونات أصابع زينب بجوز الهند

بعد ارتفاع أسعار الحلويات في المطاعم المختلفة ومطاعم الحلويات خصيصاً فإليكم أرخص الطرق لعمل أصابع زينب بجوز الهند وللمزيد من المعلومات تابعونا لمعرفة مكونات أصابع زينب بجوز الهند:

كوب دقيق.

سميد.

خميرة.

ملح.

سمن .

زيت .

سكر .

ملح .

جوز هند

شربات.

هل شربات أصابع زينب ساخن أم بارد؟

الكثير يسأل عن الشربات ومكوناته فهو:

كوب ماء

كوب سكر

نصف ليمونه.

ملعقة سكر جلوكوز.

وبالطبع بعد أن يثقل القوام نرفعه من على النار ثم نتركه يبرد لنصبه على أصابع زينب، وهي نفس طريقة شربات القطايف.

طريقة أصابع زينب بجوز الهند مثل المحلات

قم بخلط الدقيق والسميد والفانيليا والزيت والسكر والملح وجوز الهند والخميرة.

قم بالخلط والعجن حتى تصبح عجينة متماسكة لينة.

اتركها بعض الوقت تختمر.

قم بتشكيلها إلى كرات صغيرة ثم نتركها تختمر مرة أخرى.

نقوم بالتشكيل عليه مباشرة حتى تخرج بالشكل المعتاد لها .

يمكنك اختيار أي شكل تريده.

بعد الإختمار يتم تحميرها في الزيت.

تخرج من الزيت إلى الشربات.

يمكن تزيينها باستخدام الشيكولاتة.

وإلى هنا انتهت مقالتنا عن طريقة عمل أصابع زينب وقد أخبرناكم من قبل عن طرق مختلفة لعمل وصفات أخرى فللمزيد تابعونا عبر موقع البديل ودمتم بخير ورمضان كريم.