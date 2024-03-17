اضمني محتوي جيد لأطفالك.. تردد قناة وناسه الجديد 2024 وشاهد اجدد الاغاني والبرامج

يوجد العديد من الأمهات يقومن بالبحث عن تردد قناة وناسه الجديد 2024 فهي من القنوات المشهورة في عالم قنوات الأطفال التي يحبها جميع الأطفال بمختلف أعمارهم وينجذبون إليها، حيث إنها تقدم لهم المحتوى الجيد الذي يضم أكبر عدد من أنواع الأفلام الكرتونية المختلفة، بالإضافة إلى أهم أنواع البرامج التعليمية التي تساعد الطفل اكتساب المزيد من المهارات، ومن خلال مقالنا نتعرف على ترددها الجديد وتفاصيل القناة الأخرى.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

يعد تردد قناة وناسه الجديد 2024 من الترددات التي زاد البحث عنها خلال الفترة الماضية خاصة بعد دخول شهر رمضان الكريم فهي تعرض إلى الأطفال العديد من الأفلام الكرتونية التي تضم أقوى قصص القرآن والإسلام المختلفة، ويكون التردد الجديد الخاص بالقناة كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

2- تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة عدد كبير للغاية من أنواع الأناشيد المتنوعة التي تساعدهم في تعلم العديد من العادات المختلفة التي يجب عليهم الإقتداء بها، والتي تكون كما يلي:

أغنية لوليات صغار.

أغنية ليكى أختى الغيورة.

أغنية اجا الحلو.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية وينك يا لولو.

أغنية لولو الشطورة.

اغنية وناسة.

طريقة تثبيت قناة وناسة

يبحث أيضًا عدد من الأفراد عن الطريقة التي يسهل من خلالها تثبيت القناة على شاشة التلفاز الخاصة بهم بسهولة، والتي تكون كما يلي:

اضغط على زر menu التي توجد في جهاز التحكم عن بعد.

اختر من القائمة التي تظهر أمامك زر Installation.

قم باختيار زر التثبيت اليدوي Manual Search

ادخل بيانات القناة التي يتم البحث عنها.

ومن ثم يتم الضغط Search.

ثم اضغط على زر OK عند الانتهاء من عملية التحميل.

أناشيد قناة وناسة الجديدة

تقدم قناة وناسة مجموعة كبيرة من البرامج والأناشيد الهادفة والمتنوعة، كما تقدم عدد متنوع من الشخصيات الكرتونية التي تعمل على جذب الأطفال، ومن هذه الأناشيد ما يلي: