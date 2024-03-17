وزارة المالية تُعلن عن أكبر زيادة 500 ألف دينار على رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية في العراق، عن أكبر زيادة شهدتها رواتب المتقاعدين ووصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، وبحد أدنى 500 ألف دينار عراقي، في حين أن المتقاعد الذي كان يتقاضى الـ 250 ألف سيكون راتبه 500 ألف وهذه أكبر زيادة مرت في تاريخ المتقاعدين، وتم بالفعل تنفيذ هذه الزيادة منذ شهرين ومازال البحث مستمر عليها نظرًا لوجود بعض المتقاعدين التي لم تصلهم هذه الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين لـ 100 ألف دينار عراقي

وفي سياق متصل أكد رئيس هيئة التقاعد، ماهر حسين، أن الزيادة بلغت 100 ألف دينار وذلك لجميع المتقاعدين الذين يتلقون المبالغ، لكن من يحصل على راتب مليون دينار عراقي لا يحق له الحصول على الزيادة الجديدة، موضحًا أن البيان صدر من قبل مكتب رئيس الوزراء على أن تنفيذها وتوزيعها فور توافر التمويل الخاص بالزيادات للمتقاعدين، في إطار خطة تنموية جديدة تشمل أكبر عدد م المواطنين في دولة العراق.

استعلام زيادة رواتب المتقاعدين

ومع اقتراب عمليات صرف رواتب المتقاعدين، يمكن لجميع المتقاعدين الإستعلام عن رواتبهم، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الدخول لموقع وزارة المالية الرسمي عبر الإنترنت.

أن يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية السارية في الخانة المخصصة لذلك.

كذلك يجب اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالمتقاعد.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

شروط التسجيل في هيئة التقاعد الوطنية

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في هيئة التقاعد الوطنية، وفقًا لما نص على الأتي:-