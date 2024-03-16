لوليات صغار جات عند النونو.. استقبل قناة وناسة أطفال 2204 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية

قناة وناسة أطفال أخذت شهرة كبيرة في كافة دول العالم العربي، ليبحث عنها الكبير والصغير حتى يتمكنوا من استقبالها وتنزيلها على التلفاز، فضلاً عن أن القناة تقدم مجموعة مميزة من البرامج الطفولية والأفلام الكرتونية التي يعشقها الصغار، كما أن القناة تقوم على إذاعة سلسلة لولو والنونو، ويمكن التعرف على ترددها الجديد كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

أن يتم استقبال وناسة على تردد 11430.

كما يمكن معرفة التردد الجديد لوناسة على استقطاب رأسي.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقبل وناسة على العربسات

وقناة وناسة لها تردد أخر على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11270.

استقطاب قناة وناسة أطفال الجديد هو رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

كيف استقبل قناة وناسة أطفال على النايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال على العرب سات ونايل سات، وفقًا لما يلي:-