خلاص مفضلش غير ايام.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع الموظفين بالزيادة 50 %

يهتم جميع العاملين داخل الدولة المصرية بالتعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024، حيث تم الإقرار بصرف قيمة الزيادة السنوية على تلك المرتبات بداية من الشهر الحالي، مما يجعل العاملين في انتظار صرف تلك الزيادة لهم خلال الشهر الجاري، كما أنهم يبحثون الفترة الحالية بشكل دائم عن قيمة الزيادة المقرر صرفها في موعدها المحدد، ومن خلال مقالنا نقدم لكم موعد الصرف الصحيح ورواتب درجات العمل الجديدة بشكل مفصل.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024

يوجد العديد من العاملين يهتمون بالتعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 فهي من المواعيد التي ظل الكثير في انتظارها خلال الفترة الماضية، فمن المعروف أن صرفها يكون ثابتًا خلال الشهور الميلادية، والتي تكون كما يلي:

يكون أول أيام صرف المرتبات يوم الخميس الـ 21 من الشهر الجاري.

يكون ثاني أيام صرف المرتبات يوم الأحد الـ 24 من الشهر الجاري.

أما اليوم الـ 25 والـ 26 هي الأيام المتبقية من موعد الصرف.

قيمة الزيادة الجديدة لأجور العاملين في مصر

ازداد البحث أيضًا عن قيمة الزيادة التي من المقرر صرفها إلى هؤلاء العاملين خلال الشهر الجاري والتي تعد بمثابة الزيادة السنوية التي يحصلون عليها بشكل دائم، وتكون تلك القيمة كما يلي:

يتم الحصول على مبلغ حوالي 6 آلاف جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة السادسة.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 6500 جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الخامسة.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 7 آلاف جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الرابعة.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 7500 جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الثالثة.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 8 آلاف جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الثانية.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 8200 جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الأولى.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 9200 جنيه بالنسبة إلى عاملين درجة المدير العام.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 10200 جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة العالية.

يتم الحصول على مبلغ حوالي 12200 جنيه بالنسبة إلى عاملين الدرجة الممتازة.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.