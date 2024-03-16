نقدم لكم عروض شحن جواهر فري فاير المجانية 2024 وطرق الشحن الجديدة التي تضمن لك الحصول على الجواهر دون التعرض لعمليات نصب، أهم هذه الطرق الرسمية للشحن هي عبر الدخول على موقع جواهر فري فاير الرسمي ثم الدخول على أيقونة مربع id ومن ثم تحديد الجواهر المطلوبة شحنها بعد ذلك أتبع الخطوات اللازمة للحصول على العروض المناسبة التي نكشف لكم أهمها في السطور التالية عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

عروض شحن جواهر فري فاير من موقع codashop

يقدم موقع كوداشوب شوب عروض مميزة لشحن لعبة جارينا فري فاير تتضمن هذه التخفيضات التالي:

العرض الأول شحن 530 جواهر مع اضافة 53 جوهرة مجاناً بسعر 285 جنية، قبل الخصم 300 جنية.

شحن 210 جوهرة مع إضافة 21 جوهرة مجاناً بسعر قبل الخصم 134بعد الخصم 116 جنية.

العرض الثالث شحن 1080 جوهرة مع إضافة 108 جوهرة السعر قبل الخصم 586 بعد الخصم 570 جنية.

شحن جواهر فري فاير 2200 مع إضافة 220 جوهرة السعر قبل الخصم 1400 بعد الخصم 1140 جنية.

العرض الخامس شحن 100 جوهرة مع إضافة 10 جواهر مجاناً بسعر 74 قبل الخصم بعد الخصم 60 جنية.

تخفيضات شحن جواهر فري فاير من مركز الشحن الرسمي

يقدم المركز الرسمي للشحن جارينا تخفيضات وعروض مثيرة للشحن، تضم هذه العروض والتخفيضات كل من التالي:

الشحن 100 diamond مضافة آلية 10 بسعر 1 دولار.

شحن 210 diamond مع مكافأة 21 بسعر 2 دولار.

الشحن 530 diamond بسعر 2 دولار مضافة آلية 53 مكافأة.

شحن 1080 diamond بسعر 10 دولار مضافة آلية 108 مكافأة.

العرض الأخير شحن 2200 diamond مضافة آلية 220 مكافأة بسعر 20 دولار.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح عروض شحن جواهر فري فاير المجانية 2024 وطرق الشحن الجديدة.