“احذررر معاشك هيروح عليك”.. الحكومة تقرر الغاء صرف المعاش نهائيا لهذه الفئات في هذه الحالة .. اوعي تكون منهم هتأكل العيال منين؟؟!!

هناك مخاوف كبيرة بين أصحاب المعاشات إعلان وجود قانون جديد في مجال التأمينات الاجتماعية يهدد بوقف صرف المعاشات لهم، مما يخلق حالة من القلق والخوف الشديد بينهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة المليئة بالتحديات وصعود مستوى الأسعار، حيث تختلف الضغوطات النفسية والمادية التي تقع على عاتق الأشخاص الذين يعتمدون على المعاشات لتلبية متطلباتهم الأساسية ولمواجهة الصعوبات اليومية ولهذا، فإن توقف إصدار هذه المعاشات قد يضعهم في ظرف مادي بالغ الصعوبة خاصة عندما لا يعلمون حالات ايقاف المعاشات ويتفاجاون لعدم استعدادهم ، مما يجعل من الصعب عليهم مجابهة نفقاتهم اليومية والضروريات كما أن تحديد الفئات التي سيتم حرمانها من المعاشات يزيد من مستوى القلق لديهم ويدخلهم في دوامة البحث عن طريقة اخرى لاستقرارهم المادي.

قانون التأمينات الإجتماعية

في إطار قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2024، فإن المادة رقم 35 تلعب دوراً مهماً في تحديد زيادة المعاشات لصالح المستفيدين وتنص هذه المادة على أنه يجب زيادة المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام، حيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو من كل سنة، وتصل نسبة هذه الزيادة إلى حد أقصى 15% ونتيجة لذلك، من المقرر أن تكون زيادة المعاشات الجديدة لعام 2024 في الأول من يوليو 2024.

حالات يتم فيها وقف المعاش

تنص المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق على الفور، حيث يتم قطع المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات الآتية:

وفاة المستحق.

زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.

ومن المستثنى من ذلك الحالات الآتية: