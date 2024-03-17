“يا ترى هيتصرف قبل العيد؟؟”.. موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة لموظفي الدولة

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 ، موضحة أنه سيتم صرف مرتبات شهر ابريل على مدار خمسة أيام، مع تطبيق الزيادة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافتها إلى المرتب في اطار التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء، وقد تداولت اخبار تفيد بأنه سيتم صرف مرتبات ابريل قبل حلول عيد الفطر، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

وقد تم التأكيد من قبل وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، حيث سيتم الصرف في الموعد المحدد له، حيث أوضح شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مواعيد الصرف تبدأ من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4 و7 و8 من نفس الشهر، وسيتم صرف مرتبات شهر مايو 2024 بدءً من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8 و9 و12 من نفس الشهر، على أن يتم صرف المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

قيمة مرتبات شهر ابريل 2024

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت في وقت سابق مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية، لتكون مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة 2024 كما يلي:

مرتبات الدرجة السادسة تبلغ 6000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة تبلغ 6500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة تبلغ 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة تبلغ 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية تبلغ 8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

مرتبات الدرجة المدير العام أو ما يعادلها يبلغ راتبها 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.

أعلنت وزارة المالية خلال الفترة الماضية عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، مشيرة إلى أنه سيتم الصرف بداية من يوم 21 من الشهر نفسه بالزيادة الجديدة لكل الموظفين، وبتم الصرف من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

تم الاعلان عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 الحقيقي لتحسم وزارة المالية الجدل في هذا الامر، خاصة بعدما تداولت اخبار تفيد بأن الصرف سيكون قبل حلول عيد الفطر المبارك، الامر الذي نفته وزارة المالية بشكل قاطع خلال تصريحات رسمية.