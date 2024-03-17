“الفلاحيين طايرين من الفرحة”.. طرح اسعار القمح في السوق لعام 2024 طبقا لقرار الحكومة .. اشترى وخزن محدش عارف اللي جاي ايه؟!

في عام 2024 يستحوذ سعر أردب القمح على اهتمامات الناس بشكل كبير، سواء في النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الحوارات اليومية و يعود هذا الاهتمام إلى أهمية القمح في الزراعة المصرية، حيث يستخدم بشكل واسع في صناعة الطحين ومنتجات غذائية أساسية أخرى ونتيجة لذلك، يتمتع سعر أردب القمح بتأثيرات متعددة تمتد لتشمل جوانب متنوعة من الحياة اليومية فهو يلعب دوراً حاسماً في تحديد أسعار المخبوزات والمنتجات الغذائية الأخرى المصنوعة من الطحين.

اسعار القمح في السوق لعام 2024

بتقدير وزن الأردب من القمح في الأراضي المصرية بما يقارب 150 كيلوغراما، يأتي الإعلان الذي أصدره مجلس الوزراء في مصر بتحديد سعر تفضيلي للأردب الواحد من القمح للعام 2024 كخطوة استراتيجية لتعزيز القطاع الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الرئيسية.

حيث بلغ السعر المحدد 1600 جنيه مصري لكل أردب، وهذا الإعلان يهدف إلى تحقيق العدالة وتقديم الدعم المالي للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.

جهود الحكومة لزيادة مساحة الاراضي الزراعية

تبذل الحكومة في مصر جهودا كبيرة ، وبإشراف من وزارة الزراعة لدعم وتحسين القطاع الزراعي، خاصة بتوسيع الرقعة الزراعية المخصصة للقمح وهو يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية ذات القيمة العالية وقد حظي القمح بزيادة في الاهتمام مؤخرا نتيجة لقيمته الكبيرة في سد احتياجات السكان وضمان الأمن الغذائي وتخطط الحكومة لرفع معدلات إنتاج القمح ليشمل منطقة زراعية تقدر بحوالي أربعة ملايين فدان في العام الزراعي الجاري، وذلك إثر تسجيل المنطقة المزروعة للموسم السابق مساحة 3.8 ملايين فدان، علما بأنها بلغت 4.3 ملايين فدان في الموسم الذي قبله.