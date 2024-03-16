“آيفون الغلابة بـ 7777 جنيه”.. بالتفاصيل سعر ومواصفات هاتف هاتف Realme C53 .. اشتريه دلوقتي وهتتصور صور سينمائية!!

إذا كنت تبحث عن بديل لهاتف iPhone الشهير بسعر مناسب، فإليك هاتف Realme C53 كخيار مثالي. يتميز الهاتف بتصميم يشبه إلى حد كبير هاتف iPhone 15 Pro Max ويقدم مجموعة من المزايا الرائعة التي تجعله خيارًا مغريًا بالإضافة إلى أنه يتوفر بسعر مقبول يناسب جميع الفئات في الأسواق المصرية المختلفة وفي هذا المقال، سنستعرض لكم بشكل مفصل أبرز ميزات الهاتف Realme C53 بالإضافة إلى مراجعة سعره وتوفره في الأسواق المصرية.

مزايا هاتف Realme C53

Realme C53 يتميز بمواصفات قوية تضمن تجربة استخدام متميزة. مع شاشة IPS بحجم 6.74 بوصة ودقة FHD+، بالإضافة إلى تردد تحديث 90 هرتز، يمنحك الهاتف تجربة عرض سلسة وممتعة.

ويعتمد Realme C53 على معالج Unisoc Tiger T612، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

بفضل واجهة المستخدم Realme UI T Edition بنظام Android 13، يمنحك الهاتف تجربة سلسة ومنسقة.

ومع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 33 واط ويمكنك الاعتماد على الهاتف طوال اليوم دون القلق من الشحن.

أما بالنسبة للتصوير، فإن الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجابكسل والمستشعر المساعد بدقة 2 ميجابكسل تضمنان تصويراً واضحاً وحاداً، بينما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل صوراً سيلفي جذابة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوى الهاتف على فتحة سماعة رأس بحجم 3.5 ملم ومنفذ USB Type-C.

سعر هاتف Realme C53

وعلى الرغم من أدائه الرائع إلا أن سعره المناسب يجعله خيارًا مغريًا للعديد من المستخدمين. بسعر يتراوح حوالي 7777 جنيهًا في مصر، يقدم Realme C53 قيمة ممتازة مقابل المواصفات التي يقدمها.