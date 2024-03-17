الآن رابط موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات 2024 في دولة تونس eleves.education.tn جميع المراحل الدراسية

يسر وزارة التربية والتعليم التونسية أن تعلن أن نتائج الامتحانات للطلاب في جميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، حيث سيتم الإعلان عنها عبر موقع فضاء التعليم، ويُعتبر موقع فضاء التلميذ هو الموقع الرسمي الذي تم إنشاؤه بواسطة الوزارة كوسيلة للإعلان عن نتائج الامتحانات بعد اكتمال عمليات التصحيح، حيث يعد الموقع مبادرة تابعة لوزارة التربية والتعليم التونسية، وهو يهدف إلى توفير خدمات تعليمية ومعلوماتية للطلاب وأولياء الأمور في تونس، يقدم الموقع العديد من الميزات والخدمات، بما في ذلك الإعلان عن نتائج الامتحانات.

موقع فضاء التلميذ نتائج الامتحانات في تونس 2024

للتسجيل في الموقع والاطلاع على نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل على موقع فضاء التلميذ عبر الرابط المخصص الذي يتبع وزارة التربية والتعليم التونسية. بعد ذلك، انقر على أيقونة “خطوة التدريب”. اختر المرحلة التعليمية التي تود الاستعلام عن نتائج الطالب فيها، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. قم بإدخال اسم الطالب وكلمة المرور. سيتم عرض رمز تحقق يجب إدخاله. في النهاية، انقر فوق “دخول” للوصول إلى النتائج.

شروط التسجيل في موقع فضاء التلميذ

هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في موقع فضاء التلميذ وهي كالتالي:

يجب توافر بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر، سواء كان الأب أو الأم. يجب تقديم كشف بنقاط الطالب للعام السابق. يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني للطالب أو ولي الأمر. يجب توفر رقم هاتف للطالب أو ولي الأمر.

من خلال اتباع الخطوات المذكورة أعلاه وتوفر الشروط المطلوبة، يمكنك التسجيل في الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية، والاطلاع على نتائج الطلاب فور الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات، يتم رفع درجات الطلاب مباشرة إلى الموقع بعد ذلك.

يجب الإشارة إلى أن موقع فضاء التلميذ هو موقع موثوق يتبعه الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج الرسمية.

إليك بعض المعلومات الإضافية حول موقع فضاء التلميذ

الهدف: يهدف الموقع إلى توفير وصول سهل ومريح لنتائج الامتحانات للطلاب في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولاً إلى المرحلة الثانوية العامة.

الدقة والموثوقية: يتم تحديث الموقع بعد اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق لنتائج الطلاب، مما يضمن الدقة والموثوقية في النتائج المعلنة.

الوصول والتسجيل: يتطلب الوصول إلى نتائج الطلاب التسجيل في الموقع باستخدام بعض المعلومات الشخصية مثل اسم الطالب وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

الخصوصية والأمان: يضمن الموقع حماية خصوصية بيانات الطلاب ويتبع إجراءات أمنية لحماية المعلومات الشخصية.

خدمات إضافية: بالإضافة إلى الإعلان عن نتائج الامتحانات، يوفر موقع فضاء التلميذ أيضًا خدمات أخرى مثل الاستعلام عن الجدول المدرسي والمواد الدراسية والإشعارات الهامة.

الدعم الفني: في حال واجهت أي مشاكل أو تحتاج إلى مساعدة في استخدام الموقع، يتوفر فريق دعم فني للإجابة على استفساراتك وتقديم المساعدة اللازمة.