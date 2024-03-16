خطوات تحمل لعبة ببجي نسخة أصلية متاح تحديث رمضان 2024 لجميع الأجهزة

تعتبر لعبة “ببجي” من بين أشهر الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الملايين من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن من خلالها التعرف على أصدقاء جدد والمنافسة معهم يوميًا، وفيما يلي الخطوات لتحميل لعبة “ببجي” على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

خطوات تحميل لعبة ببجي لنظام Android

بعد انتشار ببجي بين محبي الألعاب بدأ البحث عن كيفية تنزيلها على جهاز الأندرويد ونقدم لكم الخطوات خلال السطور التالية:

افتح متجر Google Play على جهاز الأندرويد الخاص بك.

ابحث عن “ببجي موبايل” واضغط على التطبيق الرسمي للعبة.

اضغط على كلمة “تثبيت” وانتظر حتى يتم تنزيل وتثبيت التطبيق على جهازك.

بعد التثبيت، افتح التطبيق، وسجل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد، ثم ابدأ اللعب.

خطوات تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر:

تنزيل لعبة ببجي على الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “ببجي” الرسمي عبر متصفح سطح المكتب الخاص بك.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة في الزاوية العلوية للصفحة.

يمكنك أيضًا تحميل لعبة ببجي موبايل على الكمبيوتر عبر برنامج Steam، حيث يمكنك اختيار الإصدار المفضل للعبة والنقر فوق “تنزيل” لتثبيت اللعبة على سطح المكتب.

بعد التثبيت، قم بتسجيل الدخول وابدأ اللعب.

خطوات تحميل لعبة ببجي لنظام iOS:

يبحث العديد من حاملى الأيفون عن خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل لدخول المنافسة مع الأصحاب والتعرف على العديد من اللاعبين الجدد:

فتح متجر التطبيقات على جهاز iPhone الخاص بك.

ابحث عن لعبة “ببجي موبايل” واضغط على زر التثبيت.

انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على جهازك.

بعد التثبيت افتح اللعبة، وقم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم ابدأ اللعب.

ألعاب منافسة للعبة ببجي

بعد شهرة لعبة “ببجي موبايل” ظهرت العديد من الألعاب التي تنافسها مثل الألعاب التالية: