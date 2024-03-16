لمتابعي الدوري الأردني.. إليكم تردد قناة الأردنية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

إليكم تردد القناة الأردنية الرياضية الجديد على النايل سات، حيث تعتبر هذه القناة من بين القنوات الرياضية البارزة التي تختص في تقديم المحتوى الرياضي عموماً وكرة القدم بشكل خاص، حظيت قناة الأردن الرياضية بشهرة واسعة منذ انطلاقها، وذلك بسبب عرضها للمباريات الهامة في الأردن ومباريات الدوري وكأس الأردن، بالإضافة إلى بث بعض مباريات المنتخب الوطني الأردني، وفي هذا المقال سنقدم لكم تردد قناة الأردن الرياضية إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الأردن الرياضية ومحتواها

تعتبر قناة الأردن الرياضية إحدى القنوات الرياضية الأردنية المتخصصة التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وتتبع مبادئ المؤسسة كونها مؤسسة حيادية تهدف إلى تقديم إعلام وطني ذو جودة عالية يؤكد على حرية التعبير ويتميز بالاحترافية والمسؤولية، تسعى المؤسسة إلى تعزيز القيم الأردنية الجميلة والمحافظة على التراث الشعبي، وتولي اهتماماً خاصاً بمتابعة الأخبار العربية والعالمية من خلال قنواتها المتنوعة.

يسعى فريق العمل في القناة جاهدين إلى تحسينها وتطويرها لكي تحقق رضا متابعيها، سواء كانوا عشاقاً لكرة القدم أو محبين للألعاب الرياضية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة تحليلات مميزة من خلال استديو التحليل لكافة المباريات البارزة، وتغطي أهم الأحداث الرياضية على الساحة العربية الأردنية، تبث القناة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مقدمةً المباريات الحية والمعادة، وتوفر تغطية يومية شاملة لكل الأحداث الرياضية المتنوعة.

تقدم قناة الأردن الرياضية تغطية متميزة للمباريات الرياضية الأردنية البارزة ولمباريات المنتخب الوطني، إضافة إلى تقديم نشرات يومية تشمل أخبار كرة القدم والرياضات الأخرى المحببة للجمهور الأردني مثل كرة السلة والتنس وركوب الخيل، تعرض القناة أيضاً برامج رياضية مميزة تجذب جمهوراً كبيراً في الوطن العربي، وتقدم استديو تحليلي يضم نخبة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الرياضة في الأردن وتسعى إلى اقتراح حلول ممكنة لها.

تردد قناة الأردن الرياضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تم تحديث تردد القناة مؤخراً، ولكن لمتابعي القناة مشاهدة بث قناة الأردن الرياضية على التردد التالي:

التردد: 11958

اتجاه الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

ويمكن العثور على قناة الأردن الرياضية تحت اسم “Jordan Sport” في قائمة القنوات.