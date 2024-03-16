بشكل جديد.. الكنافة الأساور بطريقة جديدة ومختلفة أحلي تحلية لعزومات رمضان

إحدى أشهى الأطعمة التي يفضلها الجميع دون استثناء في شهر رمضان هي الكنافة، فهي دائما محبوبة لدى الصغار والكبار بمذاقها المميز الذي لا يمكن المقاومة له. إنها من الحلويات الشرقية الشهيرة التي لا تمل منها، وتعتبر الكنافة أحد أهم أصناف الحلويات التي تُقدَم في شهر رمضان المبارك، وتتنوع الكنافة في أنواعها وأشكالها، نقدم لكم طريقة جديدة ومبتكرة لتحضير الكنافة بشكل يجعل الجميع يرغب في تناولها، وهي طريقة عمل كنافة بشكل أساور وكونو، يرجي متابعتنا.

الكنافة الأساور بطريقة جديدة ومختلفة

يقدم العديد من الطهاة طريقة عمل حلوى الكنافة بشكل أساور وكونو، لأنها حلاوة جديدة وشهية تحبها الكبار والصغار، وتقدم بحشوات متنوعة مثل المكسرات والشوكولاته والقشطة، وغيرها، مما يجعلها ذو طعم شهي ولذيذ.

مقادير الكنافة الأساور

مربي أو فاكهة أو زبيب.

جبنه أو كريز.

قشطة أو لوتس.

شيكوبون.

شوكولاته.

نصف ليمونة.

كوب سكر.

كوب ماء.

نصف كيلو كنافة طازجة.

طريقة تحضير الكنافة الأساور

قومي بأخذ شريحة من الكنافة وادهنيها بالسمن، ثم لفيها حول القالب المخصص لتحضيرها.

لتحضير الكنافة، قومي بأخذ قطعة طويلة وادهنيها بالسمن، ثم لفيها حول الصابع لعمل قاعدة دائرية.

احضري صينية وضعيها في الفرن حتى تصبح ذهبية وتحمر، ثم اخرجيها من الفرن.

ثم قومي بوضع الشراب البارد على قطعة الكنافة واملأها بالكريمة، أو القشطة، أو المربي، أو الجبنه، أو الشوكولاتة،أو اللوتس أو الشيكوبون، أو أي شيء آخر ترغب فيه، كما يمكن أيضًا وضع المكسرات المفرومة على وجه الكنافة.

طريقة عمل الكنافة الكب كيك بالمكسرات

هناك طرق عديدة لتحضير حلى الكنافة في شهر رمضان، من أبرزها:

مقادير الكنافة الكب كيك بالمكسرات

نصف كوب سمنة بلدي.

2 ملعقة سكر للحشو.

نصف كوب جوز هند.

نصف كوب زبيب.

ربع كيلو فستق.

2 ملعقة سكر بودرة للكنافة.

نصف كيلو كنافة مجمدة من الفريزر.

مقادير الشربات

ربع ملعقة فانيليا صغيرة.

نصف ليمونة.

كوب ماء.

2 كوب سكر

طريقة تحضير الكنافة الكب كيك بالمكسرات