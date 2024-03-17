pdf كشوفات.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، سوف يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 قريبا عبر موقع وزارة العمل العراقية بعد أن يتم الانتهاء من أعمال الفحص، كما سيتم رفع كشوف المشمولين أيضا عبر منصة مظلتي التابعة للوزارة، كما سيتم تحديد موعد صرف رواتب الرعاية الاجتماعية قريبا لجميع الطبقات الكادحة، واليكم تفاصيل تحمبل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

ويمكنك الحصول على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 pdf على جهازك بسهولة وفي خلال دقائق بعدما يقوم السيد الوزير احمد الاسدي بالاعلان عن اسماء المستفيدين واعتمادها ليتم تجهيز المبلغ المالي اللازم للصرف، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الالكترونية.

قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

والآن قم بادخال كافة المعلومات الصحيحة والمطلوبة عن المتقدم.

قم بالضغط على كلمة تحميل الكشوف.

انتظر ليتم تحميل كشوف المشمولين على جهازك، وبعدها افتحها وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

واليكم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية التي أعلنتها وزارة العمل العراقية، والتي يتم اختيار المشمولين وفقا لها، وتلك الشروط نذكر منها:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن لا يقل عدد افراد اسرة المتقدم عن اربعة اشخاص.

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل والايتام والمطلقات وذوي الهمم.

أن يكون المتقدم ليس له دخل شهري ثابت.

أن يكون ليس لدى المتقدم اصول عقارية أو اراضي زراعية واملاك غالية الثمن.

ألا يقل عمر الرجل المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما أثناء التقديم.

الآن يمكنك الاستعلام وتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بسهولة في حالة كان قد تم اعتمادها من قبل السيد الوزير، وسط توقعات بأن يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية قريبا قبل حلول عيد الفطر.

قريبا ستحدد الوزارة موعدا رسميا لصرف الرواتب لهؤلاء اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 الذين سيتم اختيارهم وفقا للشروط التي تم الاعلان عنها فور بدء التسجيل في برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليه الوزارة.