وصفة مذهلة هتخليكي زي القمر!.. تبييض الجسم والوجه بمكون واحد موجود في بيتكم.. ملعقة واحدة منه هتكوني زي الشمعة

تبييض الجسم والوجه هي من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من السيدات والفتيات الراغبين في جعل أجسامهم أكثر بياضًا وإشراقة، فضلاً عن الوصفات التي نذكرها لكم في مقال اليوم جميعها طبيعية وغير مكلفة لأنها متواجدة في كل بيت، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

وصفة تبييض الجسم والوجه من أول استعمال

يمكن استخدام السكر والعسل في إزالة الجلد الميت والقضاء على التجاعيد وجعل الجسم والوجه أكثر نضارة وإشراقة، بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يتم خلط 3 ملاعق من السكر الناعم.

إضافة ملعقتين من العسل.

وضع بعض قطرات من زيت الزيتون.

ليتم خلط المكونات بشكل ملائم بعضهم لبعض.

ثم يتم وضع الخليط على جميع مناطق الجسم والوجه.

في النهاية يمكنك شطف الجسم بالماء الدافيء.

الليمون والترمس في تبييض الجسم والوجه

كما يسهل استعمال الليمون والترمس في تبييض الجسم والوجه، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

في البداية يتم خلط عصير الليمون ملعقتين منه مع ملعقة من الترمس.

بعدها يتم وضع الخلطة على جميع مناطق الجسم وتركها لمدة نصف ساعة.

شطف الجسم بالماء البارد.

تكرار هذه الوصفة يوميًا لكي يتم الحصول على نتيجة إيجابية وملحوظة بشكل ملائم.

العسل والحليب وزيت جوز الهند

يتم استخدام وصفة العسل والحليب وزيت جوز الهند بإضافة جميع المكونات في وعاء ملائم وخلطهم جيدًا، ليتم وضع الخليط على الجسم والوجه، وترك الخلطة لمدة ربع ساعة ثم يتم شطف الجسم بالماء الدافئ للحصول على نتيجة إيجابية.