أهم القنوات السعودية.. تردد قناة بداية السعودية الجديد Bedaya Tv 2024 علي نايل سات وعرب سات

قناة بداية هي واحدة من القنوات التلفزيونية المفضلة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تشكيلة متنوعة من البرامج التي تناسب اهتمامات المشاهدين المختلفة، يتابعها الكثير من المشاهدين، إذ إنها قناة فضائية سعودية متخصصة في عرض برامج تلفزيون الواقع، يعود بداية إطلاق القناة إلى شهر يونيو 2005 تحت اسم “زواج”، اكتسبت القناة شهرة وشعبية واسعة لتصبح واحدة من أهم القنوات السعودية نظرا لزيادة عمليات البحث، ستناول معكم اليوم تردد قناة بداية السعودية 2024 وكيفية ضبطها على أجهزة الاستقبال، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة بداية السعودية الجديد Bedaya Tv 2024

تحرص القناة علي عرض برامج الواقع، وهي نوع من البرامج التي تركز على حياة المشاركين ذوي الخبرة، وتسلط الضوء على أسلوب حياتهم ومشاكلهم وعلاقاتهم وشخصياتهم، تتميز القناة بعرض محتوى على مدار الساعة بجودة عالية للصوت والصورة دون انقطاع أو تشويش، وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات ووسائل البث. يمكن استقبال القناة عبر الإحداثيات التالية:

تردد قناة بداية السعودية الجديد 2024 علي نايل سات

لتلقي قناة بداية على القمر الصناعي نايل سات، يجب ضبط التردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

التردد: 12053

تردد قناة بداية السعودية الجديد 2024 علي عرب سات

لتلقي قناة بداية على القمر الصناعي عرب سات، يمكنك ضبط التردد التالي:

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12419

برامج قناة بداية السعودية

تقدم قناة بداية مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب اهتمامات جميع المشاهدين، وتعتبر من بين هذه البرامج:

برنامج المسابقات هو برنامج ترفيهي يُبث يومياً ويقدم جوائز قيمة للمشاركين.

برنامج الواقع يروي قصص حقيقية من حياة الأشخاص.

برنامج الحوار هو عبارة عن منصة تُثير الحوار وتناقش مواضيع اجتماعية وثقافية وسياسية.

برنامج الترفيه، وهو برنامج يعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

لضبط تردد قناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يجب اتباع الإجراءات التالية: