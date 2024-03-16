ثبت القناة في ثواني.. تردد قناة الهداف الجزائرية 2024 واستمتع بأفضل البرامج الرياضية
تردد قناة الهداف الجزائرية 2024
تعتبر قناة الهداف الجزائرية El Hadaf TV واحدة من أبرز القنوات الرياضية في الجزائر والعالم العربي، حيث تتميز بتقديم محتوى رياضي متميز وشامل، تعمل القناة منذ إنشائها على تحسين جودة برامجها واختيار أفضل العاملين في مجال الإعلام والصحافة، تأسست قناة الهداف الجزائرية في عام 2014 وتنتمي القناة لجريدة الهداف الجزائرية الكبيرة، وتعمل بجهد على مدار الساعة لتقديم أحدث الأخبار الرياضية وتغطية شاملة للأحداث والمباريات الرياضية المحلية والعالمية، تغطي هذه القناة مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية، بما في ذلك كأس العالم، كأس الأمم الأفريقية، والمنتخب الجزائري لكرة القدم، والدوري الجزائري الممتاز، وأحداث رياضية أخرى من قبيلها التي يحبها الجماهير وعشاق كرة القدم، في هذا النص، سنستعرض تردد القناة وطريقة ضبطها، بالإضافة إلى أهم البرامج التي تعرض على القناة، لذا يرجي متابعتنا.
تردد قناة الهداف الجزائرية 2024
تهتم قناة الهداف الجزائرية بالشؤون الرياضية بنفس القدر الذي تهتم به القنوات العربية المتخصصة في بث المباريات مثل قناتي الشارقة الرياضية والكويت الرياضية والأردن الرياضية، بالإضافة إلى غيرها من القنوات العربية المختصة في بث المسابقات بشكل مجاني، تبث قناة الهداف الجزائرية مباريات الرياضة مباشرة سواء كانت كرة القدم، الطائرة، كرة السلة أو غيرها من الألعاب، وقد تم تحديث التردد الجديد للقناة كالتالي:
|القمر الصناعي
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|التردد
|8/7
|27500
|عمودي
|10922
|8/7
|27500
|عمودي
|10921
محتوي قناة الهداف الجزائرية
تتميز قناة الهدف الجزائرية ببث مجموعة واسعة من المسابقات الرياضية المحلية والدولية في الجزائر والعالم العربي، بالإضافة إلى عرض عدد كبير من البرامج الرياضية، من بين أهمها برامج تحليل الأحداث الرياضية، وبثّ مباريات المنتخب الوطني الجزائري ومباريات الدوري والكأس للألعاب الرياضية المختلفة.
طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال
يمكن الآن تحميل التردد الجديد لقناة الهداف الجزائرية ومتابعة البث المباشر للمباريات والبرامج والأحداث الرياضية من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة كما يلي:
- اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد.
- ثم الانتقال إلى قائمة “التثبيت” أو “Installation”.
- اختر “البسط اليدوي” أو “البحث اليدوي”.
- ثم إدخال التردد الخاص بالقناة، معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، وتحديد القمر الصناعي.
- ثم النقر على زر “بحث” أو “Search”.
- ثم الانتظار حتى تنتهي عملية البحث.
- في القائمة ستكون متاحة مجموعة من القنوات بما في ذلك تردد قناة الهداف.
- ثم النقر علي زر حفظ، وتكون القناة ضمن قائمة قنواتك.