رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024 وموعد عطلة عيد الفطر

يسعى العديد من الطلاب في تونس إلى الحصول على رزنامة الامتحانات الوطنية لهذا العام، وسنذكرها لكم كالتالي

15 أكتوبر عطلة عيد الجلاء.

إجازة الفصل الأول تبدأ من منتصف الفصل وتستمر من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

تبدأ عطلة الشتاء من 17 ديسمبر وتستمر حتى أول يناير، وقد تتزامن هذه العطلة مع عيد الثورة.

ثم تأتي الفترة الثانية من النصف الثاني من فبراير، وتمتد من اليوم الخامس حتى الحادي عشر من الشهر.

من ثم عطلة عيد الربيع تبدأ من 10 مارس حتى 31 مارس وتتزامن مع شهر رمضان.

بعد ذلك يأتي الاحتفال بذكرى الشهداء في التاسع من أبريل.

ثم يأتي عيد الفطر والذي يستمر لثلاثة أيام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

مواعيد اختبارات البكالوريا في تونس 2024

تمنح وزارة التربية التونسية عدة عطلات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك في جميع فترات التعليم، يرغب الطلاب في معرفة هذه العطلات للاستمتاع بها، وأيضًا لمعرفة موعد عطلة عيد الفطر، سنذكر هذه المواعيد في ما يلي.

قام السيد منذر عافي مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية التونسية بالإعلان عن أن يوم الخميس 14 مارس 2024، أن امتحانات البكالوريا ستجرى في تونس وفق الجدول التالي: