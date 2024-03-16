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رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024 وموعد عطلة عيد الفطر
رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024
يسعى العديد من الطلاب في تونس إلى معرفة جداول الاختبارات والعطل الرسمية للتحضير بشكل جيد للامتحانات والاستعداد الكامل لها، ومعرفة جدول العطل والاستفادة من الراحة والترفيه أمر مهم، ويجدر بالذكر أن هناك إجازات قريبة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، حرصت وزارة التربية على نشر جدول الامتحانات مبكرًا لتهدئة القلق والتوتر لدي الطلاب، حيث أوضح السيد منذر عافي، مدير الإعلام والاتصال بالوزارة، يوم الخميس 14 مارس 2024، عن جدول الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2023-2024، مؤكدا جاهزية الوزارة لتأمين هذه الامتحانات بشكل كامل من الناحيتين الإدارية والتقنية، سنتعرف عليها في هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد امتحانات تونس الوطنية.