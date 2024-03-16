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رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024 وموعد عطلة عيد الفطر

رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024

mo saeedمنذ يوم واحد
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رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024 وموعد عطلة عيد الفطر
رزنامة الامتحانات الوطنية تونس

يسعى العديد من الطلاب في تونس إلى معرفة جداول الاختبارات والعطل الرسمية للتحضير بشكل جيد للامتحانات والاستعداد الكامل لها، ومعرفة جدول العطل والاستفادة من الراحة والترفيه أمر مهم، ويجدر بالذكر أن هناك إجازات قريبة تتزامن مع شهر رمضان المبارك، حرصت وزارة التربية على نشر جدول الامتحانات مبكرًا لتهدئة القلق والتوتر لدي الطلاب، حيث أوضح السيد منذر عافي، مدير الإعلام والاتصال بالوزارة، يوم الخميس 14 مارس 2024، عن جدول الامتحانات الوطنية للعام الدراسي 2023-2024، مؤكدا جاهزية الوزارة لتأمين هذه الامتحانات بشكل كامل من الناحيتين الإدارية والتقنية، سنتعرف عليها في هذه المقالة، بالإضافة إلى مواعيد امتحانات تونس الوطنية.

رزنامة الامتحانات الوطنية تونس 2024

يسعى العديد من الطلاب في تونس إلى الحصول على رزنامة الامتحانات الوطنية لهذا العام، وسنذكرها لكم كالتالي

  • امتحانات البكالوريا رياضة من 15 إلى 27 أبريل 2024 كفترة زمنية ممتدة.
  • ستجرى امتحانات التطبيقية والشفوية للبكالوريا في الفترة من 15 إلى 22 مايو 2024.
  • بخصوص امتحان البكالوريا، ستُجرى الاختبارات الرئيسية في الفترة من 5 إلى 12 يونيو 2024.
  • سيجرى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني من 24 يونيو إلى 26 يونيو 2024.
  • ستعلن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني في 11 يوليو 2024.
  • سيبدأ الإعلان عن نتائج اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني من يوم 11 يوليو 2024.
  • ستتم بدء إجراء اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من ٢٠ حتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

العطلات الدراسية في تونس2024

تمنح وزارة التربية التونسية عدة عطلات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك في جميع فترات التعليم، يرغب الطلاب في معرفة هذه العطلات للاستمتاع بها، وأيضًا لمعرفة موعد عطلة عيد الفطر، سنذكر هذه المواعيد في ما يلي.

  • 15 أكتوبر عطلة عيد الجلاء.
  • إجازة الفصل الأول تبدأ من منتصف الفصل وتستمر من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.
  • تبدأ عطلة الشتاء من 17 ديسمبر وتستمر حتى أول يناير، وقد تتزامن هذه العطلة مع عيد الثورة.
  • ثم تأتي الفترة الثانية من النصف الثاني من فبراير، وتمتد من اليوم الخامس حتى الحادي عشر من الشهر.
  • من ثم عطلة عيد الربيع تبدأ من 10 مارس حتى 31 مارس وتتزامن مع شهر رمضان.
  • بعد ذلك يأتي الاحتفال بذكرى الشهداء في التاسع من أبريل.
  • ثم يأتي عيد الفطر والذي يستمر لثلاثة أيام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

مواعيد اختبارات البكالوريا في تونس 2024

قام السيد منذر عافي مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية التونسية بالإعلان عن أن يوم الخميس 14 مارس 2024، أن امتحانات البكالوريا ستجرى في تونس وفق الجدول التالي:

الامتحانتاريخ الاختبارات
اختبارات البكالوريا رياضة15 – 27 أفريل 2024
الاختبارات التطبيقية والشفاهية للبكالوريا15 – 22 ماي 2024
الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.5 – 12 جوان 2024
الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا25 جوان 2024
دورة المراقبة للبكالوريا.1 – 4 جويلية 2024
الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا.14 جويلية 2024
اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (الـ9ème).24 – 26 جوان 2024
الإعلان عن نتائج اختبارات شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (الـ9ème).11 جويلية 2024
اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (الـ6ème).20 – 22 جوان 2024
الإعلان عن نتائج اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية (الـ6ème).07 جويلية 2024

 

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mo saeedمنذ يوم واحد
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