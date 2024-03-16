ثبت قناة السومرية تردد على الأقمار الصناعية 2024 لمتابعة جميع البرامج والأخبار من بيتك

المواطنون والمواطنات بالعراق يبحثون حاليًا عن قناة السومرية تردد، حيث تردد قناة السومرية 2024 هو ما يشغل بالهم، وذلك لمتابعة المحتوى المتنوع التي تعرضه القناة على شاشتها، والجميل في القناة بثها للإرسال على مختلف الأقمار الصناعية، نايل سات وهوت بيرد وعرب سات، فدعونا نوضح لكم ترددات القناة، فضلًا تابعونا.

قناة السومرية تردد

تقوم القناة ببث محتوى متنوع على شاشتها للمواطنين والمواطنات، حيث تعرض برامج متنوعة ما بين الثقافية والترفيه والأخبار وأيضًا السياسة، أضف إلى ذلك البرامج الاجتماعية الأخرى المقدمة من قبل الشباب العراقي، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:

تردد قناة السومرية 2024 نايل سات

تردد القناة: 11315.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التغطية الشرق الأوسط – الدول العربية – إيران – قبرص – جنوب أوروبا.

قناة السومرية تردد عرب سات

تردد القناة: 11862.

الترميز: 27500.

استقطاب: رأسي.

طريقة تثبيت تردد قناة السومرية 2024

وضحنا لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، وبالنسبة لكيفية متابعة المحتوى المعروض على القناة، فيمكن للمتابعين تنزيل التردد الخاص بالقناة، ويأتي التردد على النحو التالي: