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ثبت قناة السومرية تردد على الأقمار الصناعية 2024 لمتابعة جميع البرامج والأخبار من بيتك
المواطنون والمواطنات بالعراق يبحثون حاليًا عن قناة السومرية تردد، حيث تردد قناة السومرية 2024 هو ما يشغل بالهم، وذلك لمتابعة المحتوى المتنوع التي تعرضه القناة على شاشتها، والجميل في القناة بثها للإرسال على مختلف الأقمار الصناعية، نايل سات وهوت بيرد وعرب سات، فدعونا نوضح لكم ترددات القناة، فضلًا تابعونا.
قناة السومرية تردد
تقوم القناة ببث محتوى متنوع على شاشتها للمواطنين والمواطنات، حيث تعرض برامج متنوعة ما بين الثقافية والترفيه والأخبار وأيضًا السياسة، أضف إلى ذلك البرامج الاجتماعية الأخرى المقدمة من قبل الشباب العراقي، ويأتي تردد القناة على النحو التالي:
تردد قناة السومرية 2024 نايل سات
- تردد القناة: 11315.
- استقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- التغطية الشرق الأوسط – الدول العربية – إيران – قبرص – جنوب أوروبا.
قناة السومرية تردد عرب سات
- تردد القناة: 11862.
- الترميز: 27500.
- استقطاب: رأسي.
طريقة تثبيت تردد قناة السومرية 2024
وضحنا لكم تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية، وبالنسبة لكيفية متابعة المحتوى المعروض على القناة، فيمكن للمتابعين تنزيل التردد الخاص بالقناة، ويأتي التردد على النحو التالي:
- على المواطن أن يقوم بالنقر على زر القائمة من الريموت الخاص بجهاز التحكم الخاص به.
- تظهر له قائمة وبها عدد من القوائم، عليه أن يختار منها قائمة التركيب اليدوي، أو التثبيت التلقائي، وذلك ليكون سهل على المستخدم تحديد القمر الصناعي.
- تختار إضافة قناة جديدة وتُضيف داخل المربع الذي يظهر لك الإحداثيات الخاصة بالقناة.
- ابحث عن القناة وانتظر ثوانِ ليتم حفظ القناة بعد البحث عنها.
- يتم فتح القناة أمامك، وبعدها يمكن متابعة المحتوى الخاص بها.