تردد القنوات
مسلسل الحشاشين الان على التردد الجديد لقناة dmc بجودة عالية وصورة واضحة
تعد قنوات دي إم سي من اشهر القنوات التي تقدم العديد من البرامج، المسلسلات المختلفة والمتنوعة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين، حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من قبل مشاهديها، يبث من خلالها البرامج الدينية، يتمكن الجميع من مشاهدة قناة دي إم سي دراما المسلسلات والبرامج بشكل حصري، من ضمن خصائصها بأنها لا تحتوي علي فواصل إعلانية مزعجة، هدفها الأساسي تسلية الجمهور وليس الربح التجاري من بين هذه السطور سنوضح لكم التردد الجديد التابع لهذه القناة، كيفية تحميلها من خلال خطوات بسيطة يجب علي المتابع تطبيقها جيدا لكي يتم من تنزيلها علي شاشه التلفاز في السطور القادمة.
الأعمال التي تعرض علي دي إم سي دراما
- مسلسل الامبراطورية م.
- مسلسل الحشاشين.
- مسلسل بابا جه.
- مسلسل عتبات البهجة.
- مسلسل صدفة.
تردد قناة دي إم سي
- التردد الخاص بها: 12092.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح خطأ القناه: 6/5.
- معدل ترميز قناه دي إم سي: 27500.
- القمر الصناعي: النايل سات.
بخطوات بسيطة تستطيع تحميل قناه دي إم سي دراما
- يجب الضغط علي خانة قائمة الإعدادات الخاص بجهاز الريسيفر من الريموت كنترول.
- اضغط علي زر التركيب.
- قم بالنقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.
- يرجي النقر علي أيقونة البحث، قم بتحديد القمر الصناعي الذي تبث من خلاله قناه دي إم سي دراما.
- قم بإدخال البيانات الآتية: معامل الترميز، معدل الاستقطاب، التردد، معامل تصويب خطأ القناه.
- انقر علي زر البحث، سيتم علي الفور تنزيل القناه.
- قم بالنقر علي أيقونة الحفظ لكي يتم تحميلها علي شاشات التلفاز، مشاهدتها في إي وقت متي تشاء.