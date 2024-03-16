تعرّفي على طريقة عمل الكبسة السعودية على أصولها في أسرع وقت!

الكبسة السعودي واحدة من أشهر الوصفات التي نشأت في المملكة العربية السعودية واشتهرت بشكل كبير، حيث تعتبر من أهم الأطباق الرئيسية التي يتم تجهيزها في العديد من المناسبات الكبيرة فهي تتمتع بالطعم اللذيذ المميز والشهي، كما أنها تمتلك فائدة كبيرة جداً لما تحتوي عليه من مكونات أساسية وغنية بالعناصر اللازمة لبناء الجسم التي يمكن أن نقوم بتقديمها في طبق واحد وبمكونات سهلة وسريعة، فتابعي طريقة التجهيز حتى تصبحي بارعة في تقديمها.

مقادير عمل الكبسة السعودي

تقبل الكثير من السيدات على البحث عن طريقة إعداد الكبسة السعودي، بالأخص لأنها واحدة من أشهر الأطباق التي تقدم في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بأنها تحتوي على الكثير من الفوائد والمكونات المفيدة لصحة الفرد، ويمكن تقديم هذا الطبق عن طريق بعض المقادير وهي:

2 كيلو من الدجاج المقطع.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة بشكل ناعم.

½ كوب من الزبدة.

7 فصوص من الثوم المفروم.

¾ كوب من الطماطم المفرومة.

4 حبات من الطماطم المقطعة.

كوب من الجزر المبشور.

3 حبات من الفلفل الأخضر أو الملون.

3 حبات من القرنفل.

¾ صغيرة من الكمون.

¾ ملعقة من الكزبرة المطحونة.

كمية من الملح حسب الحاجة.

كمية من الفلفل الأسود حسب الحاجة.

¾ كوب من الزبيب.

كمية متوسطة من البهارات السبعة المكونة من: (الزعفران، القرفة المطحونة، البهارات المطحونة، الهيل الأخضر المطحون، الليمون المجفف المطحون)

3 أكواب من الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي.

طريقة تجهيز الكبسة السعودي

من الممكن تجهيز الكبسة السعودي بطريقة بسيطه وسريعه باتباع بعض الخطوات المبسطة وهي: