اعملى سمك مشوي زي المطاعم من غير خبرة ولا وقت طويل في التحضير!

الكثير من الأمهات وربات المنزل تبحث عن طريقة مميزة وسهلة وصحية لتجهيز أفضل أطباق السمك المشوي في المنزل بطرق مختلفة ومتنوعة حيث تعد الأسماك واحدة من أهم الأطعمة اللذيذة والمميزة والصحية، وذلك لأنها تحتوي على مجموعة من العناصر الهامة اللازمة لسلامة الجسم حيث يمكن القيام بتقديم أطباق السمك المشوي بطرق متنوعة ولذيذة وشهية وفي وقت بسيط للغاية، واليوم سوف نعرض طريقة لتجهيز السمك المشوي في أسرع وقت.

مقادير عمل السمك المشوي

مما لاشك فيه بأن وجبات الأسماك من الوجبات السريعة التي تحتاج إلى الكثير من المكونات والمجهود في تجهيزها حيث يمكن أن نقوم بعمل السمك المشوي ببعض المقادير البسيطة، ألا وهي:

3 كيلو من السمك البلطي.

¾ كوب من الكزبرة الخضراء المقطعة.

¾ كوب من الليمون المعصور.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عدد 7 من فصوص الثوم المفروم.

عدد 2 من الفلفل الأخضر أو الملون.

عدد 2 ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

زيت زيتون حسب الرغبة.

طريقة تجهيز السمك المشوي

من الأمور الهامة التي تهتم بها السيدات عند القيام بتجهيز السمك المشوي في المنزل هو الحصول على سمك ناضج ولذيذ، ولهذا تقوم بإتباع بعض الخطوات التي تساعد في تجهيز طبق مميز من السمك المشوي فاتبعي الخطوات: