“السكر ب27 جنيه” خريطة أماكن معارض وزارة الزراعة لبيع المنتجات بتخفيضات تصل إلى 50%

أماكن معارض وزارة الزراعة، يتصدر عنوان أماكن معارض وزارة الزراعة محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يحتوي هذا المعرض على جميع السلع والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار منخفضة بالإضافة إلى سلع شهر رمضان الكريم.

أماكن معارض وزارة الزراعة

يعتبر أماكن معارض وزارة الزراعة من أكثر الأمور التي يتداولها المواطنين فيما بينهم وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث افتتح موقع الإدارة العامة للزراعات المحمية في الدقي معرض وزارة الزراعة (خير مزارعنا لأهالينا)، وسيكون المعرض مفتوح طوال شهر رمضان المبارك في الإدارة العامة للزراعات المحمية امام نادي الصيد بحي الدقي، وتسعى القيادة إلى التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لمعرض وزارة الزراعة لتغطية أكبر نسبة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وإتاحة كميات كبيرة من السلع الغذائية بأقل الأسعار مع تشديد الرقابة عليها، ويعتب معرض خير مزارعنا لأهالينا من أكبر المعارض المقامة في الوقت الحالي حيث وصل عدد المشاركين إلى سبعين عارض تقريبا ويقام المعرض على مساحة 1500 متر ويعرض به حوالي 200 سعلة.

معرض خير مزارعنا لأهالينا

يهدف المعرض إلى تلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسعار وتخفيف الحمل من على المواطنين وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويوفر معرض خير مزارعنا لأهالينا الكثير من السلع والمواد الغذائية ولوازم شهر رمضان المبارك، ويفتح المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، وتبدأ أسعار السلع الغذائية بخصم 20% ويصل سعر بعض المنتجات والسلع الغذائية إلى خصم 50%