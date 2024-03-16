“الكل هيشتري” قائمة أسعار اللحوم اليوم في الأسواق بعد تراجع أسعارها خلال شهر رمضان في المحافظات

أسعار اللحوم في الأسواق، ارتفعت معدلات البحث حول أسعار اللحوم في الأسواق في الآونة الأخيرة وخاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، وتعتبر أسعار اللحوم من أهم السلع التي يستفسر عنها المواطن، وتسجل أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة الماضية استقرارا ملحوظا، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار اللحوم في الأسواق.

أسعار اللحوم في الأسواق

يتصدر عنوان أسعار اللحوم في الأسواق محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكات الإنترنت، وبشكل عام سجلت أسعار اللحوم استقرارا في الآونة الأخيرة وتختلف اختلافا طفيفا حسب كل محافظة وحسب مناطق البيع أو قطعية اللحوم.

ويتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري ما بين 290 جنيه إلى 330 جنيه تقريبا، بينما يتراوح سعر اللحم الهندي ما بين 290 جنيه للحم المفروم و 390 جنيه للكندوز، وسجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيه ، ويتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيه والبرجر حوالي 350 جنيه تقريبا، ويبلغ سعر الكبدة الكندوز في المنافذ حوالي 400 جنيه تقريبا واللحم الضاني حوالي 450 جنيه تقريبا.

أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظا مع بداية شهر رمضان الكريم، ويرجع ذلك إلى تراجع أسعار العلف بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السودا وفقا لقرارات البنك المركزي بالإضافة إلى الإفراجات الجمركية على الأعلاف والتي سهلت الكثير على مربي المواشي، وتعتمد مصر على استيراد حوالي 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، ويتوقع العديد باستمرار تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام القادمة بسبب عزوف المستهلكين عن الشراء ويظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات الشراء بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.