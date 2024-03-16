ودّعي التلف والتقصف! ماسكات طبيعية تُعالج جميع مشاكل الشعر؟!

العناية بالشعر نمط حياة يجب أن نتبعه للحفاظ على صحة وجمال شعرنا، فالاهتمام بالشعر يبدأ من الداخل وينعكس على الخارج ولذلك يجب علينا قضاء بعض الوقت في رعاية أنفسنا وشعرنا بشكل شامل.

ماسكات للعناية بالشعر

فيما يلي أهم ماسكات للعناية بالشعر:

1.ماسك البيض لتطويل الشعر

هذا الماسك المنزلي يستخدم في جميع أنحاء العالم لتعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي وسريع، ويحتوي البيض على مستويات عالية من البروتينات التي تعزز تكوين شعر جديد، بالإضافة إلى احتوائه على الزنك والكبريت والسيلينيوم والحديد واليود والفسفور.

طريقة استخدام ماسك البيض للشعر:

افصلي بياض بيضة واحدة في وعاء.

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (يمكن استخدام زيت بذور العنب أو زيت اللافندر أيضًا) وملعقة صغيرة من العسل، ثم اخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الماسك على شعرك وفروة رأسك لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء البارد واستخدمي الشامبو إذا لزم الأمر.

2.ماسك الحلبة للشعر

الحلبة تعتبر واحدة من الأعشاب التي تستخدم منذ القدم لعلاج مشاكل نمو الشعر إذ تحتوي على البروتينات وحمض النيكوتينيك اللذان يعتبران من العناصر المهمة لتحفيز نمو الشعر.

طريقة استخدام الحلبة لتعزيز نمو الشعر:

أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة إلى الماء في مطحنة حتى تتشكل عجينة ناعمة.

أضيفي القليل من زيت جوز الهند أو الحليب إلى العجينة لتشكيل خليط.

ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف لإزالة الخليط.

3.الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني جدًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

طريقة استخدام الشاي الأخضر لتطويل الشعر:

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر واتركيه ليبرد قليلاً حتى يصبح دافئًا.

ضعي الشاي الأخضر الدافئ على فروة رأسك وتأكدي من تغطية جميع الأجزاء.

اتركيه لمدة ساعة ليتمكن الشاي من التأثير على فروة الرأس.

اشطفي شعرك بالماء البارد لإزالة الشاي.

4.عنب الثعلب الهندي (أملا)

عنب الثعلب الهندي يعتبر فاكهة سحرية لتعزيز نمو الشعر بسرعة، حيث تتميز بغناها بفيتامين سي الذي يعتبر عنصرًا غذائيًا قويًا يسرع من نمو الشعر.

طريقة استخدام عنب الثعلب الهندي للعناية بالشعر: