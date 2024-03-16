أجمل أغاني طيور بيبي ماما جابت بيبي وغيرها كتير سلي طفلك وشاهد قناة طيور بيبي بالتردد الجديد

تقدم قناة طيور بيبي باقة واسعة من البرامج المُصممة خصيصًا لاحتياجات الأطفال في المراحل العمرية الأولى، حيث تتميز بألحانها الجذابة وكلماتها السهلة التي تُساعد الأطفال على التفاعل والتعبير عن أنفسهم، كما أنها تُقدم قصصًا مُسلية تُعلّم الأطفال القيم الإيجابية مثل الصداقة والتعاون، وبرامج تعليمية تعرّف الأطفال على الأرقام والحروف والألوان بطريقة مُمتعة وتفاعلية، ومن أجل أهمية القناة لدى الكثيرون نقدم لكم طريقة ضبط القناة على التلفاز وتردد القناة وأهم ما تقدمه من أغاني.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

يمكن لجميع الأمهات والآباء متابعة قناة طيور بيبي على القمر الصناعي النايل سات وضبطها لأطفالهم لكي يستمتعون بها عبر التردد التالي:

قناة طيور الجنة بيبي على تردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني طيور بيبي كاملة

تقدم قناة طيور بيبي مجموعة كبيرة ومتنوعة من أغاني الأطفال الهادفة والتي منها التالي:

“حميدو”: تُعلّم الأطفال أهمية النظافة.

“البندورة الحمرا”: تُعرّفهم على فوائد الخضروات.

“ألوان الكون”: تُعلّمهم أسماء الألوان.

“ماما جابت بيبي”: تُعبّر عن فرحة العائلة بقدوم المولود الجديد.

“يلا نساعد ماما”: تُشجّع الأطفال على مساعدة أمهاتهم في الأعمال المنزلية.

“ثلّاب المدرسة”: تُعلّمهم كيفية تحضير أنفسهم للذهاب إلى المدرسة.

“يلا تنام”: تُساعدهم على النوم بهدوء.

شاهد طيور بيبي على العرب سات

ولا تتوقف قناة طيور بيبي بالعرض على القمر الصناعي النايل سات بل يمكن متابعة القناة على القمر الصناعي العرب سات من خلال التردد التالي:

تردد قناة طيور الجنة بيبي: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط قناة طيور بيبي على التلفاز

اضبط قناة طيور بيبي على التلفاز وذلك باتباع الخطوات التالي:

اضغط على زر القائمة من الريموت. اختر إدارة القنوات، ومن ثم الضبط اليدوي. أضف التردد السابق بناء على تحديد نوع القمر. اضغط بحث، وانتظر قليلا.

يتم تحميل القناة على التلفاز اضغط حفظ واخرج من القائمة الخاصة بالاعدادات.