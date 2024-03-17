تعرف على سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر وكيف تقوم بتحديث البيانات لرفع الدعم

يتساءل البعض عن سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر لديهم، حيث يتم تقديم دعم حساب المواطن ضمن معايير وشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية تقوم على أساسها بتحديد قيمة الدعم للمستفيد، كما أتاحت حاسبة حساب المواطن التي يمكن للمستفيد حساب قيمة دعمه من خلالها، ولكن قد يوجد أسباب تؤدي إلى نقص الدعم المقدم من الحساب، والتي نبينها عبر التقرير وكيف نقوم بالرد على هذه الأسباب.

سبب نقص حساب المواطن هذا الشهر

تحدد قيمة الدعم المقدمة من برنامج حساب المواطن بناء على عدة عوامل والتي منها دخل رب الأسرة والتابعين، وعدد التابعين فوق 18 عام والأفل من 18 عام، فعند وجود أي تغير في هذه العوامل يحدث بناء عليها تغير في قيمة الدعم مثل أن يتجاوز أحد التابعين 18 سنة أو يستقل احدهم عن الأسرة ونحو ذلك مما يؤدي إلى تغير الدعم.

حاسبة حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن حاسبة حساب المواطن التقديرية من أجل التيسير على المستفيدين من حساب قيمة الدعم لديهم، حيث يمكن حساب قيمة الدعم من خلال الحاسبة عن طريق الدخول على الحاسبة من الصفحة الرئيسة لحساب المواطن، ثم إدخال البيانات مثل الدخل لجميع الأسرة وعدد التابعين الأقل والأكبر من 18 عام، ثم الضغط على احسب لتعلم قيمة الدعم المستحق.

تحديث حساب المواطن

يمكنك تحديث بيانات حساب المواطن لكي تتجنب وقف الحساب أو نقص الدعم عن طريق الدخول إلى حساب المواطن والتباع التالي:

بعد الدخول إلى صفحة حساب المواطن اضغط على تفاصيل الحساب. يفتح لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بصاحب الحساب. عدل البينات التي تريد تعديلها ثم اضغط على تحديث. بذلك تتمكن من تحديث بيناتك وتجنب عدم وجود أي خطأ بالدعم.

رقم حساب المواطن

تستطيع التواصل مع القائمين على برنامج حساب المواطن للاستفسار عن أي معلومة أو خطأ في الحساب أو المساعدة في تعديل أي معلومات أو متابعة الدعم وما يخصه وذلك بالاتصال على الرقم 19912 الخاص بحساب المواطن.