مش كلنا عندنا وقت أو فلوس نروح بيها لصالونات التجميل! وصفة طبيعية لتقشير البشرة وترطيبها!

تسعى الكثير من النساء بشكل جدي للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة، فعملية التقشير تعتبر أحد الخطوات الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة وتحسين إشراقتها فهي تساعد على إزالة الزيوت الزائدة والجلد الميت والشوائب، وتقليل حجم المسام والحد من ظهور التجاعيد بمرور الوقت.

كيفية ترطيب بشرتك بعد التقشير؟

بعد عملية التقشير من المهم اتباع بعض النصائح لمنع ظهور البثور وحب الشباب على الجلد:

يوصى بتمرير مكعب الثلج على البشرة لإغلاق المسام.

يمكن بلل قطعة من القطن الناعمة بماء الورد أو ماء النعناع أو ماء الليمون ووضعها على الوجه.

بعد ذلك يمكنكِ استخدام كريم الترطيب المناسب لبشرتك للحفاظ على ترطيبها وصحتها.

أهمية خلطات تقشير الوجه والبشرة

تعتبر عملية التقشير أحد الجوانب الأساسية في روتين العناية بالبشرة وتتميز بعدة فوائد مهمة:

يساهم التقشير في تنشيط الدورة الدموية بفضل الحركة الدائرية التي يتم بها، مما يجعله يشبه عملية التدليك.

يقوم التقشير بإزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة واستبدالها بخلايا جديدة، مما يترك البشرة منتعشة ومشرقة.

يساهم في التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء التي تنتج نتيجة لتراكم الأوساخ والدهون الزائدة.

يمكن استخدام السكر والعسل في عملية التقشير لقتل البكتيريا وتحسين حالة البشرة.

يمكنكِ تحضير مقشر من السكر البني والعسل والحليب، حيث يتم خلطهما معًا وتطبيقهما على الوجه بلطف، ثم يترك لبضعة دقائق قبل غسله بالماء البارد.

ينصح بشطف البشرة بالماء البارد بعد استخدام المقشر، وقد تحتاجين لاستخدام قطعة قماش مبللة لإزالة الخليط بشكل جيد.

يمكن تخزين الباقي من المقشر في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة للاستخدام المستقبلي.

وصفات مقشرات طبيعية للبشرة

الوصفة الأولى: مقشر العسل والقهوة

المكونات:

ملعقة كبيرة من البن المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بتجهيز بشرتك للتقشير عن طريق وضعها في حمام بخار لفترة قصيرة.

في وعاء اخلطي المكونين معًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على بشرتك وافركيه بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

الوصفة الثانية: مقشر السكر والجلسرين

المكونات:

سكر أبيض.

جلسرين نباتي.

قطرات من جل الصبار (اختياري).

قطرات من الزيت العطري المفضل لديك (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام: