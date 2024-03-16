“قد الآن” اعتراض حساب المواطن جديد وما هو موعد تقديم اعتراض حساب المواطن بعد التعديل

قدم اعتراض حساب المواطن جديد عبر موقع حساب المواطن والذي يتيح لك الاستعلام عن أهلية الاستحقاق ومن ثم الاطلاع على أسباب عدم الأهلية التي أدت إلى توقف الدعم المقدم من الحساب أو نقص الدعم، لتتمكن بتقديم اعتراض على هذا القرار عن طريق صفحة الحساب على الإنترنت، والتي من خلال الأسطر التالية نبين طريقة تقديم اعتراض على أي خطأ في المعلومات لدى البرنامج أدت إلى حدوث توقف أو نقص الدعم.

اعتراض حساب المواطن جديد

يمكنك تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة حساب المواطن. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، أوعبر النفاذ الوطني. اضغط على أيقونة أعلى الصفحة على اليسار. بعد فتح القائمة اختر دراسة الأهلية. اقرأ أسباب عدم الاستحقاق. قم بالرجوع للضغط على تقديم اعتراض. قم بتحديث البينات إن وجد خطأ، ثم أرفق المستندات التي تبين الخطأ إن وجد. اضغط تقديم اعتراض.

موعد تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكن للمستفيد الذي عنده خطأ في الدعم الخاص بالدفعة الأخيرة أن يقوم بتقديم اعتراض على من خلال موقع حساب المواطن بالطريقة التي قدمنا تفصيلها وذلك في مدة تبدأ بعد صرف الدفعة بـ5 أيام إلى 90 يوم كحد أقصى.

رقم اعتراض حساب المواطن

كما يمكن للمستفيد التواصل مع القائمين على برنامج حساب المواطن للاطلاع على أسباب عد الأهلية أو نقص الدعم، أو متابعة الاعتراض الذي تم تقديمه عبر موقع حساب المواطن على الرقم التالي: 19912.

يقدم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات التي يسهل الحصول عليها لكي يسهل على المستفيدين من الحصول على الدعم بسهولة فالغرض من البرنامج هو مساعدة المحتاج.