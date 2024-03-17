الفلاحين بيرقصوا من الفرحة.. مفاجأة كبيرة في اسعار القطن اليوم الأحد 17مارس2024.. ياترى بكام القطن النهارده..!!

يعد القطن من أهم المحاصيل الزراعية في العالم ويستخدم في صناعة العديد من المنتجات اليومية التي يعتمد عليها الكثيرون، منذ فترة طويلة والقطن يحتل مكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وهو يعتبر من المنتجات الزراعية التي تم تصديرها بكميات كبيرة إلى العديد من الدول، وبسبب أهميته الكبيرة، يتم متابعة أسعار القطن عن كثب في أسواق العالم لمعرفة تقلبات الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد.

اسعار القطن

تعتمد أسعار القطن اليوم على العديد من العوامل المتغيرة، من أبرزها العرض والطلب على القطن في الأسواق العالمية، عندما تزيد الطلب على القطن ويكون العرض محدودا، فإن الأسعار ترتفع نتيجة لارتفاع الطلب، وعلى العكس من ذلك، عندما يكون العرض أكبر من الطلب، فإن الأسعار تنخفض نتيجة لعدم وجود حاجة عاجلة للقطن.

اسعار القطن اليوم

تم اليوم تسجيل تباين كبير في أسعار القطن في المنطقة الساحلية وفقا لبيان صادر عن نظام توريد القطن، حيث تراوحت الأسعار بين 9,040 جنيه و 11,500 جنيه للكيس الواحد. وشهدت مزادات القطن الأخيرة في كافة محافظات الساحل البحري بيع 176,139 كيسا، بإجمالي وزن يبلغ 223,897 قنطار، وسجل سعر القطن اليوم بالدولار للقنطار ما بين 183.81 و 233 دولارا، وتراوح سعر طن القطن اليوم بالدولار بين 1,831.81 و 2,330.29 دولارا، وتبلغ الوزنة طن القطن حوالي 10 قناطير، فيما بلغ سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ بين 10,100 جنيه و 11,020 جنيه لصنف سوبر جيزة 94 تجاري، بعد افتتاح المزاد على سعر 6,102 جنيه.