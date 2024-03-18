“شغل بكار لاولادك” مواعيد عرض كرتون بكار على قناة النهار..!!

يعد كرتون بكار أحد أشهر البرامج التلفزيونية الكوميدية التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي. تم عرض العديد من حلقات هذا الكرتون الذي يتناول قصة الفتى الذكي بكار وصديقته الوفية رشيدة، وأنتجته الشركة العالمية للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وفي هذا السياق، أعلنت قناة النهار الشهيرة عن موعد عرض كرتون بكار الجديد لعام 2024، مما أثار حماس الملايين من المشاهدين الذين ينتظرون بفارغ الصبر هذا العرض المميز.

كرتون بكار

إن كرتون بكار يعتبر من البرامج التلفزيونية الهادفة التي تسلط الضوء على قيم ومبادئ إيجابية، وتعلم الأطفال الكثير من الدروس المفيدة بطريقة مسلية وممتعة، يعتبر بكار شخصية قوية وذكية، تقدم حلاقته بأسلوب كوميدي ساحر يجعل الأطفال يستمتعون بمتابعتها ويتعلقون بها أما رشيدة فتعتبر رفيقة دربه الوفية التي تسانده في كل مغامراته وتقدم له النصائح القيمة، ومن المؤكد أن عرض كرتون بكار عام 2024 سيكون حدثا مميزا ينتظره الكثير من الأطفال والعائلات العربية حيث يعرف هذا الكرتون بجودة رسوماته العالية وقصصه المشوقة التي تجذب الجمهور من جميع الأعمار وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الكرتون مجموعة من الشخصيات المحببة والمميزة التي تضفي جوا مليئا بالمرح والتشويق.

موعد بث كرتون بكار

نظرا للزخم الكبير من التساؤلات حول مواعيد بث البرامج التلفزيونية في الوقت الحالي، يعتبر كرتون بكار واحداً من أكثر المواضيع التي تثير اهتمام الجماهير، إذ يتساءل الكثيرون عن موعد عرضه بفارغ الصبر. ولكونه يقدم محتوى تربويا إيجابيا للأطفال، ينتظرونه بشغف، تعتزم قناة النهار بدء عرضه في شهر رمضان، عندما يذاع عقب أذان المغرب تمام الساعة الـ6:00 مساء.