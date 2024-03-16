غرامات المرور بالرقم الألماني في العراق استعلم حالًا وسدد الغرامات اونلاين

هناك شريحة كبيرة من أصحاب السيارات في العراق يبحثون وبشكل دائم عن معرفة الغرامات المرورية باستخدام الرقم الألماني، وذلك بعد أن قامت هيئة المرور بالإعلان عن توفر رابط إلكتروني يتمكن من خلاله المواطنين من الاستعلام عن الغرامات المرورية لمركباتهم باستخدام هذا الرقم الألماني ومن خلال تلك التقرير نوفر إليكم كيفية الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني عبر منصة اور وكيفية السداد.

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

تهدف الحكومة العراقية إلى تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة، وتسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين في العراق ومن خلال السطور القادمة سنقدم رابط الاستعلام الرسمي ونشرح الخطوات اللازمة للتحقق من الغرامات المرورية للمركبات.

رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

للاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم محركات البحث للوصول إلى موقع أرو الإلكتروني منصة أور الإلكترونية

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بمجرد فتح الموقع، انقر على العبارة المشار إليها باسم “غرامات المرور”.

قم بإدخال رقم تسجيل سيارتك في الحقل المخصص، ثم انقر على زر البحث.

تحقق وتأكد من صحة رقم تسجيل سيارتك.

بعد الضغط على زر البحث، ستظهر لك قائمة بأحدث الغرامات المرورية المتعلقة بسيارتك.

يمكنك سداد الغرامات عن طريق زيارة أقرب فرع مرور في محافظتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك القيام بالدفع الإلكتروني عبر التطبيقات الموصى بها مثل آسيا هواوي أو زين كاش، حسب توجيهات الهيئة.

وهناك طرق اخرى للاستعلام عن مخالفات المرور في العراق