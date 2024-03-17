LOLO “لولو الشطورة ما في مني” تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ الجديد Wanasah TV على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ الجديد، يُعد تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ الجديد من أهم الترددات التي يرغب العديد من الأفراد أن يتعرفوا عليه، وذلك لأن قناة وناسة تعتبر من أكبر القنوات وأهمها للأطفال، وتتمتع القناة بقابلية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة، كما نالت اعجاب الكثير من الأطفال في الوطن العربي، ولذلك نجد أن كثير من الاشخاص يبحثون عن التردد الجديد لقناة وناسة، وهذا ما سوف نقوم بعرضه هنا في هذا المقال فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ الجديد

تعتبر وناسة من القنوات التي تقوم بتقديم محتوى ترفيهي، يدمج ما بين اللعب و التعليم بطرق رائعة يحبها الأطفال، ولهذا سنقدم في هذه الفقرة تردد تردد قناة وناسة ٢٠٢٤ الجديد:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد: 11430.

جودة تشغيل القناة: HD.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي V.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال

تعمل قناة وناسة للأطفال على تقديم الكثير من البرامج المشهورة والتي فيها ومحتوى ترفيهي متميز، بالإضافة إلى أناشيد الاطفال التعليمية، كما تعمل على تنمية أخلاق الأطفال وزرع فيهم القيم الحميدة، ولضبط التردد الجديد لقناة الاطفال وناسة على جهاز التلفاز يجب اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

النقر على علامة ضبط قناة من خلال جهاز الرسيفر «الاستقبال».

من ثم القيام بتحديد الضبط اليدوي.

في مربع البحث قم بكتابة التردد الخاص بقناة وناسة، من ثم النقر على علامة البحث.

الانتظار لبضع دقائق حتى ينتهي الجهاز من عملية البحث.

من ثم القيام بحفظ نتائج البحث، وتحديد القناة المرادة، من ثم الاستمتاع بالمشاهدة.

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