“اللي مجنن الكل” مواصفات هاتف Oppo A78 4G من اوبو..اشتريه وابهر الجميع..!!

تعتبر Oppo واحدة من العلامات التجارية المعروفة عالميًا في صناعة الهواتف الذكية، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي متطلبات مختلفة للمستخدمين، ومن بين هذه المنتجات تأتي فئة الهواتف الاقتصادية التي تحمل مواصفات عالية وإمكانيات قوية، ومن ضمن هذه الفئة يأتي Oppo A78 4G.

مواصفات هاتف Oppo A78 4G

يتميز Oppo A78 4G بتصميم أنيق ومبتكر، حيث يأتي بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض FHD+، مما يوفر تجربة تصفح مريحة وواضحة، كما يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 700 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 6 جيجابايت، مما يجعله قادرًا على تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة وبدون تأخير.

أما بالنسبة للتخزين، فإن Oppo A78 4G يأتي بسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عن طريق بطاقة microSD، مما يتيح للمستخدم تخزين الكثير من الصور والفيديوهات والملفات دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد المساحة.

فيما يتعلق بالكاميرا، يأتي Oppo A78 4G بكاميرا خلفية ثلاثية تضم عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة عريضة بدقة 2 ميجابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور مذهلة بجودة عالية وتفاصيل دقيقة.

بالنسبة للبطارية، فإن Oppo A78 4G مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، مما يضمن توفير الطاقة الكافية للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى شحن متكرر.

أما بالنسبة للأمان والخصوصية، فإن Oppo A78 4G مزود بمستشعر بصمات الأصابع على الجانب لفتح الهاتف بسرعة وأمان، بالإضافة إلى تقنية الوجه لفتح القفل بشكل سلس وآمن.

سعر الهاتف

في مصر، يمكنك الحصول على الإصدار ذو السعة الجزرية 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت بسعر 8000 جنيه مصري، بينما يتوفر الإصدار ذو السعة 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت بسعر 8900 جنيه مصري، وكل ذلك بضمان دولي. في المملكة العربية السعودية، يمكنك العثور على النسخة ذات السعة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 850 ريال. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الإصدار ذو السعة 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت يتوفر بسعر 700 درهم.

هاتف Oppo A78 4G

باختصار، Oppo A78 4G يعد هاتفا مميزا يجمع بين الأداء القوي والمواصفات العالية مع سعر مناسب، مما يجعله خيارا مثاليا لجميع أنواع المستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية بكفاءة عالية.