“كشوفات pdf”اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة رمضان 2024 عبر منصة مظلتي …عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة رمضان 2024، يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن الأسماء التي وافقت عليها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة إلى أنه تم الموافقة على الطلبات الخاصة بالمواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والتي أعلنت عنه الحكومة العراقية مؤخراً لمساعدة عدد كبير من المواطنين والأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر العراقية خلال الآونة الأخيرة……

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة رمضان 2024

تسعى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق على تقديم المساعدة والدعم لعدد كبير من الأسر العراقية، خاصة من كبار السن والسيدات، وخلال الساعات الأخيرة أكدت الصفحة الرسمية لوزارة العمل عن رفع اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة رمضان 2024، وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم رفع باقي الكشوفات فور الإنتهاء من فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، وإليكم خطوات الإستعلام…..

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك حمل الكشوفات الموجودة أمامك.

بعد تحميل الكشوفات إبحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

إذا تمكنت من العثور على الإسم فيرجى التأكد من تاريخ الميلاد.

أما في حالة عدم العثور على الإسم تنتظر تحميل باقي الكشوفات.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وهي: