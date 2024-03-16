رابط وطريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 مع مايا العبسي

بدأت فعاليات موسم المسابقات الرمضانية مع حلول شهر رمضان المبارك، ويبحث المشاهدين عن رابط مسابقة طائر السعيدة 2024، وهي البرنامج الذي يعرض على شاشات قناة السعيدة الفضائية ويتم بثه أيضاً على قناة البرنامج الرسمية عبر منصة اليوتيوب، ويرغب الكثيرون في متابعة أحداثه، يقدم البرنامج اليومي الإعلامي الكبيرة “مايا العبسي”، حيث يطرح سؤالًا للمشاهدين في نهاية كل حلقة بصيغة “من هو”، ويتم الإعلان عن الفائز في الحلقة التالية، ويجب الاشتراك إلكترونيًا فقط دون استخدام أرقام الهواتف، يترقب الكثيرون المشاركة في مسابقة طائر السعيدة التي تقدم جوائز مالية قيمة خلال شهر رمضان المبارك عام 2024، وخاصة بعد عرض الحلقة الرابعة من برنامج طائر السعيدة، بدأ البحث عن إجابة سؤال الحلقة وكيفية المشاركة في المسابقة، هذا ما سننقله لكم في السطور التالية.

رابط وطريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

يمكنك التسجيل في مسابقة طائر السعادة 2024 عبر الرابط المجاني بدون الحاجة للاتصال بالبرنامج، مما يزيد فرصتك في الفوز بالجائزة، يمكنك بسهولة الانتقال إلى الرابط، وإدخال بياناتك الشخصية، واختيار الإجابة الصحيحة ثم إرسالها، للمشاركة في السحب والإعلان عن الفائز في الحلقة القادمة، يتم عرض البرنامج يومياً طوال شهر رمضان المبارك في موسمه السادس على التوالي دون انقطاع، للانضمام إلى البرنامج، يتعين اتباع هذه الخطوات البسيطة:

في البداية عليك الدخول علي الرابط الرسمي للمسابقة.

ثم اختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات الثلاثة.

ثم إدخال الاسم الرباعي في الخانة الأولى.

ثم إدخال الرقم الصحيح للهاتف في الحقل الثاني.

ثم تحديد المحافظة من القائمة المنسدلة.

ثم النقر علي خانة “اشترك”.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

أي شخص يمتلك الشروط التالية يمكنه المشاركة في مسابقة طائر السعيدة 2024:

يجب أن يكون مصرحا للانضمام من الأصل العربي.

كما يشترط إتقان اللغة العربية.

يجب أن يكون عمر المرشح في المسابقة أكثر من 18 عامًا.

يمكن للأشخاص المهتمين بالمشاركة في المسابقة التسجيل من خلال موقع قناة السعيدة الرسمي على الإنترنت.

جوائز طائر السعيدة 2024

تقدم مسابقة طائر السعيدة مجموعة متنوعة من الجوائز القيمة للمشاركين، تتضمن ما يلي: