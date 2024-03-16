مُتاح كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق أونلاين

هناك الكثيرون في العراق ينتظرون إعلان وزارة العمل العراقية عن قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، في الوجبة السابعة لعام 2024، من المتوقع أن تُعلن الوزارة أسماء المستفيدين في الأيام القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية الرسمي، وتعتبر هذه الوجبة تستهدف صرف الرواتب لفئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الفقراء، وذوي الهمم، والمطلقات، وغيرهم من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن تشمل هذه الوجبة أكثر من 200 ألف أسرة من جميع أنحاء العراق.

رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تستطيع الآن الاطلاع على قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة العمل العراقية الرسمي مباشرة.

انتقل إلى القسم المخصص للخدمات الإلكترونية.

اختر قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

حدد الوجبة السابعة والأخيرة.

أدخل البيانات المطلوبة واختر المحافظة التي تقيم فيها.

انتظر حتى يتم تحميل قائمة المستفيدين بصيغة PDF على جهازك.

بعد اكتمال التحميل، قم بالبحث عن اسمك في القائمة للتحقق من استحقاقك للرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة.

أسماء المشمولين بالرعاية في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة والأخيرة للعام الحالي، في خطوة تأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في العراق والتي زادت تعقيداتها بفعل الركود العالمي وغلاء الأسعار، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر المحتاجة وتخفيف العبء الاقتصادي عنها، خاصةً مع استقرار الرواتب وعدم مواكبتها لارتفاع تكاليف المعيشة، وقد حددت الوزارة شروطًا يجب توافرها للتأهل للحصول على الرعاية الاجتماعية ويجب على المتقدمين استيفاءها.