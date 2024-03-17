“أناشيد زمان بين ايدين طفلك” تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٤ الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية HD

تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٤، بعد تحديث القمر الصناعي لشبكة قنوات طيور الجنة ازداد معدل البعث عن تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٤ الجديد، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أكثر القنوات التي تعمل على تقديم محتوى هادف وترفيهي للكثير من الأطفال، ويفضلها أولياء الأمور لأنها لا تقوم بعرض أي محتوى خطر أو غير أخلاقي، كما يستطيع الطفل من خلال مشاهدة القناة تعلم أخلاقيات جديدة والكثير من العادات، وسوف نتعرف في هذا المقال على تردد طيور الجنة الحديث بالتفصيل.

تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٤

تحرص إدارة قنوات طيور الجنة على تحديث تردداتها باستمرار لضمان استمرار القناة بالبث المجاني، بالإضافة إلى تحسين جودة الصوت والصورة في القنوات، الأمر الذي يجعل الطفل مستمع بمشاهدة برامجه المفضلة دون وجود تشويش على التردد، ويمكن تحديث تردد قناة طيور بيبي ٢٠٢٤ على شاشة التلفاز عبر الأقمار الصناعية التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 11274.

الاستقطاب: افقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

أما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فهو:

التردد: 11310.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات هو:

التردد: 11547.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 على الرسيفر

يوجد الكثير من الطرق التي بإمكان جمهور طيور الجنة ان يتبعها لتحميل القناة من خلال النايل سات، ومنها:

الذهاب إلى قائمة الإعدادات الموجودة على جهاز الرسيفر.

النقر على علامة التركيب.

من ثم تحديد القمر الصناعي نايل سات.

إدخال بيانات القناة مثل التردد واسم القناة ومعامل الترميز وغيرها من البيانات التي سبق ذكرها.

النقر على علامة ابحث، من ثم النقر على حفظ بعد اكتمال البحث.

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