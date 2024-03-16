«مي عمر في نعمة الافوكاتو»…مواعيد عرض مسلسل نعمه الافوكاتو على قناة mbc مصر..!!

زادت معدلات البحث الشائعة عبر محرك البحث جوجل بخصوص الاطلاع على جداول عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو، إذ حظي المسلسل بنجاح هائل منذ بدء عرضه، ويبدو أن الجمهور متلهف لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة، مما يعكس نجاحه، في هذا المقال، سنتعرف على جداول عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو والقنوات الناقلة للعمل، فتابعونا للتعرف على المزيد من المعلومات، لذلك في هذا المقال اليوم سوف نتعرف على مواعيد عرض المسلسل، وما هي القنوات الناقلة للمسلسل ايضا، فقط تابعوا معنا.

ما هي مواعيد عرض مسلسل نعمة الافوكاتو على قناة MBC مصر

مع تزايد البحث حول جدول عرض مسلسل نعمة الأفوكاتو، يعرض على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساء، بينما يعرض على قناة MBC مصر 2 في تمام الساعة الرابعة عصرا، يتمحور المسلسل حول قصة كوميدية تجمع بين المحامية الشابة نعمة، الدور الذي تؤديه الفنانة مي عمر، وزوجها الفاشل الذي يجسده الفنان أحمد زاهر، تأخذ الأحداث منعطفا غير متوقع عندما تكتشف نعمة خيانة زوجها، فيبدأ صراعها للانتقام وتغيير مسار حياتها.

القنوات التي تبث لمسلسل نعمة الافوكاتو

تعرض المسلسل حاليا على قنوات MBC مصر وقناة MBC مصر تو، وهناك معلومات حول الترددات وهي كالتالي، واليكم تردد قناة MBC2 مصر على القمر الصناعي نايل سات هو 11823.