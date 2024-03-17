“المندوس” مع عبدالله إسماعيل أرقام اشتراك خلال رمضان 2024 على قناة سما دبي

مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024، يثير برنامج المندوس الذي يُعرض على قناة سما دبي اهتمام الجماهير في دولة الإمارات والخليج بأسره، حيث يترقب الجميع بشغف لحظة بدء عرض هذا البرنامج الشهير الذي يقدمه الإعلامي البارز عبد الله إسماعيل، حيث يتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة في موسمه التاسع، ومن خلال تلك التقرير نوضح كافة التفاصيل الهامة والتي من شأنها هو متابعة المندوس 9 رمضان 2024.

اشتراك المندوس رمضان 2024

تتسم هذه الفعالية بشهرتها الواسعة وتجذب انتباه الجماهير بفضل مجموعة متنوعة من الجوائز المالية المغرية، في الإمارات وجميع الدول العربية بالتالي، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الفرصة للمشاركة في المسابقة والمنافسة على هذه الجوائز القيمة.

ارقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024

وهناك العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على أرقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024، بهدف المشاركة في مسابقة هذا البرنامج الشهير والفرصة للفوز بجوائز قيمة، إليكم أرقام الاشتراك في برنامج المندوس لعام 2024:

رقم برنامج المندوس 600551413.

رقم الاتصال لقناة سما دبي من داخل وخارج الإمارات: 97143669999.

للاشتراك في المسابقات النقدية يرجي الاتصال علي 0509008005.

رقم WhatsApp المندوس: 050908005.

القنوات الناقلة برنامج المندوس 2024

ويتم نقل برنامج المندوس على قناة سما دبي التابعة لقنوات أبو ظبي ويمكنك متابعتها على الترددات التالية :-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ تردد قناة سبما دبي على نايل سات 12417 أفقي 27500 3/4 تردد قناة سبما دبي على عرب سات 12130 أفقي 27500 3/4 تردد قناة سبما دبي على بدر سات 12130 عمودي 30000 3/4

موعد عرض برنامج المندوس 2024