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“المندوس” مع عبدالله إسماعيل أرقام اشتراك خلال رمضان 2024 على قناة سما دبي

nourمنذ 9 ساعات
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مع بداية شهر رمضان المبارك لعام 2024، يثير برنامج المندوس الذي يُعرض على قناة سما دبي اهتمام الجماهير في دولة الإمارات والخليج بأسره، حيث يترقب الجميع بشغف لحظة بدء عرض هذا البرنامج الشهير الذي يقدمه الإعلامي البارز عبد الله إسماعيل، حيث يتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة في موسمه التاسع، ومن خلال تلك التقرير نوضح كافة التفاصيل الهامة والتي من شأنها هو متابعة المندوس 9 رمضان 2024.

اشتراك المندوس رمضان 2024

تتسم هذه الفعالية بشهرتها الواسعة وتجذب انتباه الجماهير بفضل مجموعة متنوعة من الجوائز المالية المغرية، في الإمارات وجميع الدول العربية بالتالي، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الفرصة للمشاركة في المسابقة والمنافسة على هذه الجوائز القيمة.

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ارقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024

وهناك العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على أرقام الاشتراك في برنامج المندوس رمضان 2024، بهدف المشاركة في مسابقة هذا البرنامج الشهير والفرصة للفوز بجوائز قيمة، إليكم أرقام الاشتراك في برنامج المندوس لعام 2024:

  • رقم برنامج المندوس 600551413.
  • رقم الاتصال لقناة سما دبي من داخل وخارج الإمارات: 97143669999.
  • للاشتراك في المسابقات النقدية يرجي الاتصال علي 0509008005.
  • رقم WhatsApp المندوس: 050908005.

المندوس

القنوات الناقلة برنامج المندوس 2024

ويتم نقل برنامج المندوس على قناة سما دبي التابعة لقنوات أبو ظبي ويمكنك متابعتها على الترددات التالية :-

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
تردد قناة سبما دبي على نايل سات12417أفقي275003/4
تردد قناة سبما دبي على عرب سات12130أفقي275003/4
تردد قناة سبما دبي على بدر سات12130عمودي300003/4

موعد عرض برنامج المندوس 2024

  • يعرض برنامج المندوس رمضان 2024 على قناة سما دبي.
  • الوقت: تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت دبي الإمارات بعد صلاة التراويح.
  • التوقيت في السعودية: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.
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nourمنذ 9 ساعات
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