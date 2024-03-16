موعد عرض برنامج جسور رمضان 2024 علي قناة السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية العديد من الأحداث التاريخية على مر الزمان، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تلك التجارب والقصص الناجحة، برنامج “جسور” الذي تقدمه الإعلامية مي الصقير يقدم العديد من المعلومات والقصص الناجحة لتحفيز الناس على العمل بجد وتحقيق النجاح، وقد جذب هذا البرنامج جمهورا كبيرا في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يركز على الجانب الثقافي من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المملكة في الخارج، زاد الاهتمام بمعرفة موعد عرض البرنامج “جسور”، الذي يقدمه الإعلامية مي الصقير، والذي يتضمن رحلاتها إلى عدة دول حيث التقت بمواطنين سعوديين في أستراليا، فرنسا، ومواقع أخرى، لمشاركة قصصهم الملهمة وتجاربهم، سنذكر لكم في مقالنا مواعيد عرض البرنامج في بعض البلدان العربية ونقدم لكم كيف نشأت فكرة هذا البرنامج الكبير.

موعد عرض برنامج جسور رمضان 2024

شهدت المملكة العربية السعودية الكثير من الأحداث الهامة على مر التاريخ، ويظهر اهتمام كبير من قبل السكان في استكشاف هذا التراث وقصص الإنجازات العظيمة، وهكذا جاء برنامج “جسور” ليُقدم معلومات قيمة وقصص نجاح وافرة، بهدف تحفيز الناس وتشجيعهم على العمل بجد والسعي نحو تحقيق أهدافهم.

حاز هذا البرنامج على شهرة واسعة بين الجماهير في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وسيتم عرض الجزء الثاني من برنامج “جسور” في شهر رمضان 1445 هـ هذا العام، بعد حصوله على تقدير واسع خلال الموسم الافتتاحي في الأوقات التالية:

في الساعة الخامسة مساءً قبل وقت صلاة المغرب، وفق التوقيت السعودي.

عند الساعة الرابعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر.

في الساعة السادسة مساءً حسب التوقيت الإماراتي.

القناة الناقلة لبرنامج جسور 2024

يمكنكم متابعة برنامج جسور بسهولة على قناة السعودية عبر مختلف الأقمار الصناعية، وإليكم التردد الذي يمكنكم استخدامه لذلك:

تردد قناة السعودية 2024 علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12284.

اسم القناة السعودية الآن.

تردد قناة السعودية 2024 علي عرب سات