شباب البومب ح 6 الموسم 12 رمضان 2024 تابع حلقة أرض التطبيقات اليوم مع فيصل العيسي
تألقت حلقة “الغدرة” من مسلسل شباب البومب الجزء 12 خلال الـ 24 ساعة الأولى من عرضها، حيث وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 2.7 مليون مشاهدة، واحتلت المرتبة الأولى في قوائم الترند في السعودية وعدد من الدول العربية، وقد عبر فيصل العيسي وفريق البرنامج عن شكره العميق لجمهورهم الوفي على دعمهم المستمر.
شباب البومب حلقة أرض التطبيقات 6 رمضان 2024
ومن المتوقع أن تكون حلقة الغد بعنوان “أرض التطبيقات” المقرر عرضها اليوم، في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت السعودية، ستكون مفاجأة مختلفة ومثيرة عن باقي الحلقات، حيث سيكون هناك ضيوف غير متوقعين يشاركون في الحلقة، مما يضيف إلى جاذبية البرنامج ويثير فضول المشاهدين.
لا تفوتوا فرصة مشاهدة حلقة “أرض التطبيقات” من مسلسل شباب البومب الجزء 12 المثيرة على قناة روتانا خليجية، واستعدوا لتجربة فريدة وممتعة مع أحدث أفكار البرنامج وضيوفه المفاجئين.
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تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 2024
من أجل مشاهدة مسلسل شباب البومب الجزء 12 يمكنك مشاهدة عبر القناة روتانا الخليجية ومن أجل استقبال تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات يمكنك الاستعانة بالترددات التالية :-
- التردد: 12226
- الاستقطاب: أفقي (H)
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11843
- الاستقطاب: أفقي (H)
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: SD
تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي ياه سات:
- التردد: 12054
- الاستقطاب: أفقي (H)
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
#شباب_البومب
حبايبي اللي ماشاف حلقة اليوم ( الغدرة ) هذا الرابط https://t.co/HCqr43u9aO
وحلقتنا اليوم الجمعة بعنوان (الغبقة ) تعرض حصرياً على قناة روتانا خليجية الساعة ٦:٣٥م مشاهدة ممتعة 🫶 pic.twitter.com/SgpvybihYb
— فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 14, 2024
مشاهدة شباب البومب الحلقة 6 رمضان 2024
وهناك مشاركة مميزة مع أبطال الكوميديا حيث أن المسلسل من بطولة فيصل العيسى، ومهند الجميلي، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ووائل الحربي، ومرزوق الغامدي، وعبدالله المزيني وغيرهم، وإخراج أشرف العبادي.